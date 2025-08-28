Луганська ОВА про підтримку ВПО: житло, працевлаштування та соціальний захист у центрі уваги

Житлове забезпечення ВПО, працевлаштування та соціальний захист залишаються головними напрямами, за якими громади та обласна влада Луганщини посилюватимуть роботу. Ці питання обговорили на засіданні Координаційного центру підтримки цивільного населення при Луганській облдержадміністрації, про що у четвер, 28 серпня, повідомила Луганська ОВА.

Заступниця голови облдержадміністрації Катерина Безгинська наголосила, що аналіз виконання Обласної комплексної цільової програми підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на період до 2025 року підтверджує, що саме працевлаштування та житло залишаються ключовими проблемами, які необхідно вирішувати. Влада та громади, за її словами, постійно посилюють роботу у цих напрямах.

Про стан реалізації програми звітували керівники структурних підрозділів ОДА, відповідальні за її впровадження.

У 2025 році планове фінансування становитиме 181,3 млн грн , з яких 80,5 млн грн – позабюджетні ресурси .

, з . За перші шість місяців цього року вдалося профінансувати заходи на суму 43,6 млн грн. З них 10,2 млн грн виділено з обласного бюджету, 23,5 млн грн – із місцевих бюджетів, 3,8 млн грн – з державного, а ще 3,5 млн грн надійшли з інших джерел.

Водночас частина закладених коштів залишається нерозподіленою, адже вони спрямовані на заходи, які можливо реалізувати лише після деокупації населених пунктів області .

Особливу увагу влада приділяє питанню працевлаштування переселенців.

Станом на 1 серпня на обліку у Луганському обласному центрі зайнятості перебувало 5 414 внутрішньо переміщених осіб. Статус безробітного мали 2 102 з них, а ще 450 людей вдалося успішно працевлаштувати.

✅У 25 хабах обласного центру зайнятості переселенці можуть отримати консультації щодо:

оформлення статусу безробітного,

відновлення виплат;

доступу до ваучерів на навчання;

ознайомитися з актуальними вакансіями.

Постійно проводяться рекрутингові кампанії, які допомагають людям адаптуватися на новому місці, знайти роботу та вибудовувати власну кар’єру. Цьогоріч ваучери на навчання вже отримали 123 внутрішньо переміщені особи.

🏠 Не менш актуальним залишається питання житла.

Під час засідання розглядали розвиток мережі місць тимчасового перебування, а також нові інструменти підтримки. Так, Сіверськодонецька та Кремінська МВА ухвалили програми, які дозволяють переселенцям отримати компенсацію на іпотеку за державною програмою «єОселя» – до 50% від першого внеску. Уже є приклади жителів, які скористалися цією можливістю.

Окремо згадали про амбітний проєкт «Кварталу відродження», який реалізується у Сіверськодонецькій МВА. Він передбачає будівництво комплексу чотириповерхових житлових будинків, здатних розмістити близько 1 536 переселенців.

Таким чином, Луганська обласна влада продовжує системно розвивати інструменти допомоги для ВПО. Це включає фінансові програми, розвиток ринку праці, забезпечення житлом та довгострокові проєкти відбудови, спрямовані на формування стабільних умов життя для внутрішньо переміщених осіб.

☝️ Також нагадаємо, що майже 29 мільйонів гривень у 2025 році виплачено військовослужбовцям, ветеранам та членам їхніх родин громадами Сіверськодонецького району. Соціальний захист ветеранів залишається одним із головних напрямів роботи місцевих органів влади.