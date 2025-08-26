Середа, 27 Серпня, 2025
Луганщина розширює співпрацю з громадськими організаціями для розвитку інклюзивності та підтримки ВПО

Денис Молотов
Денис Молотов
Луганщина розширює співпрацю з громадськими організаціями для розвитку інклюзивності та підтримки ВПО

Під час онлайн-зустрічі з очільником Луганської обласної військової адміністрації Олексієм Харченком голова громадської спілки «Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю» Микола Надулічний презентував досвід реалізації проєктів у сфері інклюзивності. Він розповів, як у прифронтових громадах Харківської, Донецької та Дніпропетровської областей вдається залучати міжнародну благодійну допомогу для людей з інвалідністю та інших вразливих категорій населення. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА у вівторок, 26 серпня.

Окремо сторони проаналізували нові можливості співпраці громадського сектору Луганщини з обласною владою у контексті впровадження стратегії зі створення безбар’єрного простору. Мова йде не лише про фізичну доступність, а й про комплексний підхід до інтеграції людей з особливими потребами у життя громад.

Координаторка проєктів із надання гуманітарної допомоги Олена Ніжельська під час зустрічі поінформувала про заходи, які нині реалізуються у рамках двох міжнародних ініціатив – швейцарської та італійської. Обидва проєкти спрямовані на підтримку соціально вразливих категорій населення, серед яких значну частку становлять особи з інвалідністю.

Йдеться про практичні рішення для підвищення якості життя:
  • розширення дверних отворів у помешканнях і оселях;
  • облаштування пандусів;
  • встановлення спеціально обладнаних душових кабінок тощо.

Крім того, у межах цих програм здійснюється кейс-менеджмент із супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Допомога також охоплює прямі грошові виплати, забезпечення твердим побутовим паливом, консультаційні та інформаційні послуги. Передбачені й варіанти екстреної евакуації мешканців із прифронтових громад.

Втім, громадські активісти зауважили, що ситуація на Луганщині ускладнена тривалою окупацією значної частини території. Це негативно позначається на можливостях відстоювати інтереси мешканців громад області на всеукраїнському рівні.

📢 «Коли займаєтесь проєктною діяльністю, наголошуйте на тому, що Луганщина є – бо на підконтрольній Уряду України території вона в кожному із багатьох тисяч переселенців», – підкреслив під час розмови Олексій Харченко.

Він також наголосив на готовності долучати громадські організації до вирішення критичного для регіону питання – забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб (ВПО). За його словами, обласна влада може профінансувати частину будівництва, але ефективність залежатиме від підтримки міжнародних партнерів.

📢 «Обласна влада може, умовно кажучи, профінансувати будівництво однієї секції будинку, іншу, наприклад, можуть профінансувати міжнародні інституції. І тут я буду звертатись до вас по допомогу для налагодження комунікації із міжнародниками», – резюмував Харченко результати зустрічі.

Обговорення стало важливим кроком для консолідації зусиль місцевої влади та громадських організацій у сфері інклюзивності, підтримки ВПО та налагодження ефективної співпраці з міжнародними партнерами.

☝️ Також нагадаємо, що заступниця голови Луганської обласної державної адміністрації Катерина Безгинська взяла участь онлайн у засіданні Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України. У центрі обговорення були питання посилення соціального захисту громадян, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС.

