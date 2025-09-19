Субота, 20 Вересня, 2025
Луганщина приєдналася до обговорення питань європейської інтеграції та міжнародного співробітництва

Луганщина долучилася до обговорень питань європейської інтеграції та міжнародного співробітництва на регіональному рівні. Про це у п’ятницю, 19 вересня, поінформувала Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

18 вересня відбулася перша координаційна нарада з питань діяльності місцевих органів виконавчої влади у сфері європейської інтеграції, міжнародної співпраці та координації міжнародної технічної допомоги. Захід пройшов під головуванням Віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тараса Качки. В обговореннях взяла участь і заступниця голови Луганської ОВА Наталія Романенко, яка представляла регіон у форматі загальнодержавного діалогу.

📢 Під час виступу Тарас Качка наголосив на важливості виконання усіх вимог у процесі європейської інтеграції України. За його словами, потрібно посилювати спроможність регіонів працювати зі структурними фондами ЄС, приділяти увагу формуванню належної документації, а також забезпечувати дотримання екологічних стандартів, антидискримінаційних механізмів і правил публічних закупівель.

✅ Серед ключових напрямів обговорення визначили взаємодію з бізнесом

Йшлося про залучення промислових і аграрних підприємств, а також комунальних структур. Особливу увагу зосередили на необхідності впровадження нових європейських стандартів у сфері екології, виробництва, інфраструктурного розвитку й системи водопостачання. Водночас учасники відзначили важливість створення сталої мережі комунікації між владою та бізнесом на регіональному рівні.

✅ Окремим питанням стала міжнародна технічна допомога

Учасники презентували сучасні урядові ресурси для моніторингу проєктів МТД, обговорили питання звітності, контролю використання фінансування і наголосили на потребі цифровізації процесів подання документів та реєстрації ініціатив. Також було порушено тему участі України у програмах Interreg Europe, що відкривають додаткові можливості для регіонів.

📢 Заступник Міністра розвитку громад та територій України Олексій Рябікін підкреслив значення системної координації у сфері регіональної політики. Він нагадав, що політика згуртованості Європейського Союзу має кроссекторальний характер і охоплює практично всі сфери життя держави, регіонів і громад. Посадовець наголосив, що підготовка регіонів до використання європейських інструментів повинна бути системною, адже вступ України до ЄС відбуватиметься не лише на рівні держави загалом, а й у контексті кожної громади й області.

Участь Луганщини у подібних нарадах означає поступову інтеграцію регіону у процеси, що безпосередньо стосуються майбутнього членства України в Європейському Союзі. Йдеться не лише про адаптацію місцевої влади до європейських правил, а й про залучення бізнесу, модернізацію інфраструктури та ефективне використання міжнародної допомоги.

☝️ Також нагадаємо, що громади Луганської області приєднаються до Асоціації прифронтових міст та громад.

