Луганщина долучається до нової Асоціації прифронтових міст та громад

Громади Луганської області приєднаються до Асоціації прифронтових міст та громад. Про це в п’ятницю, 19 вересня, повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Ініціативу вже підтримали представники понад сотні громад із Донецької, Харківської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської та Київської областей.

Луганщину на форумі «Стратегічні виміри міст-форпостів» представляли перший заступник голови облдержадміністрації Олексій Смирнов, а також керівники Коломийчиської, Красноріченської, Кремінської та Лисичанської громад. Усі ці громади розташовані на територіях, що належать до зони активних бойових дій.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України та Міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба наголосив 👇:

📢 «Форум ставить завдання об’єднати громади, виробити спільний голос, спільні підходи. Саме так ми зможемо ефективно співпрацювати разом – спільно з Урядом, Парламентом, міжнародними партнерами. А створення Асоціації прифронтових міст і громад, я впевнений, дозволить чітко артикулювати потреби та координувати наші з вами дії».

✅ Очільником новоствореної Асоціації прифронтових міст та громад став мер Харкова Ігор Терехов.

Учасники форуму підписали Меморандум про намір приєднатися до структури АПМГ. Прифронтові громади, які стануть учасниками, координуватимуть свої зусилля з Парламентом, урядовими інституціями та міжнародними організаціями.

📄 Серед ключових пріоритетів Асоціації – накопичення та поширення практичного досвіду щодо допомоги постраждалим від обстрілів, діяльності екстрених служб, відновлення пошкодженої інфраструктури, забезпечення роботи освітніх закладів і надання підтримки переселенцям.

Не менш важливим завданням є створення умов для розвитку підприємництва та бізнесу. Йдеться про сприятливе податкове середовище, інвестиційні стимули, спрощені процедури адміністрування, відновлення промисловості та залучення іноземних партнерів.

Для Луганської області особливо актуальним є питання застосування механізму дистанційного обстеження об’єктів нерухомого майна на територіях активних бойових дій, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси дистанційного обстеження. Йдеться про постанову Кабінету Міністрів України від 7 липня 2025 року № 815.

Олексій Смирнов під час виступу звернув увагу на складність реалізації цього механізму, передбаченого постановою КМУ, зокрема у процесі ідентифікації нерухомості.

За підсумками форуму учасники ухвалили резолюцію. У документі міститься звернення до Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів. А також до міжнародних партнерів та організацій із закликом підтримати громади, які об’єднуються в Асоціацію прифронтових міст і громад.

☝️ Також нагадаємо, що очільник Луганської області Олексій Харченко провів зустріч у Києві з новим головою Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ / IOM) в Україні.