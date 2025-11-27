Четвер, 27 Листопада, 2025
Луганщина посилює заходи у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ

Денис Молотов
Під головуванням заступниці голови Луганської обласної державної адміністрації Катерини Безгинської відбулося засідання обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. Про це повідомила Луганська ОВА у четвер, 27 листопада.

Під час наради учасники оцінили виконання державних стратегічних заходів у 2025 році й визначили завдання на наступний період. Вони також врахували результати соціологічного дослідження, проведеного серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО), що дозволило точніше визначити потреби регіону.

Попри складні умови, область продовжує забезпечувати належний доступ до безоплатного діагностування та лікування туберкульозу, ВІЛ-інфекції та вірусних гепатитів.

✔️ Серед досягнень названі – підтримання елімінації передачі ВІЛ від матері до дитини та безперервне забезпечення антиретровірусною терапією 120 осіб.

✔️ Окремим напрямом стала масштабна робота зі скринінгу: протягом дев’яти місяців обстеженням охоплено понад 28 тисяч людей із груп ризику.

✔️ Продовжує розширюватися й мережа мобільних бригад, які здійснили 134 виїзди та обстежили понад 5 тисяч мешканців гуманітарних хабів та шелтерів, що є важливою частиною системної протидії туберкульозу.

Детальний аналіз соціологічного опитування засвідчив високу поінформованість громадян про соціально небезпечні хвороби. Водночас лише кожна п’ята людина, яка зверталася до лікаря, проходила анкетування на туберкульоз. Багато респондентів не відносили себе до групи підвищеного ризику. Така ситуація потребує посилення профілактичних заходів і активнішого інформування населення через ЗМІ, соціальні мережі та медичні установи.

Окремо відзначено прогрес у межах ініціативи «Територіальна громада, вільна від туберкульозу». Меморандуми про співпрацю вже підписали шість громад.

Катерина Безгинська підкреслила важливість подальшої міжвідомчої взаємодії та повного охоплення скринінговими обстеженнями всіх вразливих категорій, зокрема внутрішньо переміщених осіб. На її думку, ухвалені рішення зміцнять регіональну співпрацю та покращать протидію туберкульозу і поширенню інших соціально небезпечних хвороб.

👉 Також нагадаємо, що у Луганській ОВА відбулося чергове засідання робочої групи, присвячене реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року.

