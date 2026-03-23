Луганщина посилює співпрацю щодо ветеранської політики

Питання розвитку підтримки ветеранів та взаємодії у цьому напрямі в контексті співпраці України з країнами з НАТО стали головними темами брифінгу для представників військових адміністрацій населених пунктів області. Про це повідомила Луганська ОВА в понеділок, 23 березня.

У заході взяли участь представниці Українського ветеранського фонду — Вероніка Лоза, начальниця програмного відділу, а також Олеся Грановська, начальниця управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації.

Вероніка Лоза презентувала номенклатуру методичних і довідкових матеріалів, які видає та поширює Український ветеранський фонд.

☝️ Йдеться про рекомендації для ветеранів і ветеранок, а також членів їхніх родин. Матеріали охоплюють питання психологічної підтримки, надання допомоги із подолання психологічних проблем через загибель близьких, а також надання юридичних і практичних консультацій.

З цією ж метою функціонує «гаряча лінія» кризової та правової допомоги Українського ветеранського фонду.

📢 Проєкт реалізується за підтримки представництва НАТО в Україні в межах програми Людиноцентричного підходу Комплексного пакету підтримки.

📲 Номер гарячої лінії: 0 800 33 20 29.

У свою чергу, Олеся Грановська подякувала Українському ветеранському фонду за підтримку та наголосила на важливості подальшої співпраці. Зокрема, йдеться про взаємодію з Міністерством у справах ветеранів України.

За її словами, така кооперація сприяє покращенню морально-психологічного стану ветеранів і ветеранок, а також допомагає їм адаптуватися до цивільного життя.

👉 Також нагадаємо, що допомога Силам оборони з боку Луганської області передбачає виділення коштів на закупівлю техніки та обладнання для військових підрозділів. Рада оборони Луганської області розглянула пропозиції робочої групи «Прозорість та підзвітність» щодо надання субвенцій з місцевого бюджету.

