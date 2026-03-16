Луганщина виділить майже 71 млн грн на техніку для Сил оборони

Допомога Силам оборони з боку Луганської області передбачає виділення коштів на закупівлю техніки та обладнання для військових підрозділів. Рада оборони Луганської області розглянула пропозиції робочої групи «Прозорість та підзвітність» щодо надання субвенцій з місцевого бюджету. Про це в понеділок, 16 березня, повідомила Луганська ОВА.

Йдеться про фінансування закупівлі логістичних (евакуаційних) наземних роботизованих комплексів, безпілотників, транспортних засобів та запасних частин до них для підрозділів Сил оборони України.

Загалом надійшло 13 заявок від військових підрозділів на загальну суму 115 млн гривень.

Після розгляду до фінансування затвердили дев’ять заявок, загальна вартість яких становить 70,96 млн гривень.

Зокрема, схвалено закупівлю:

логістичних (евакуаційних) наземних роботизованих комплексів «ВОЛЯ-Е»;

блоків багатоканальної швидкої зарядки «Bandera Power 860S» для 9-го прикордонного загону імені Січових Стрільців;

безпілотних наземних роботизованих комплексів типу «Тарган 200» та безпілотного авіаційного комплексу Heavy Shot (жвавий) для 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія».

Крім того, 428-й окремий батальйон безпілотних систем, 53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха та 60-та окрема механізована Інгулецька бригада отримають фінансування на закупівлю безпілотних авіаційних комплексів та безпілотних літальних апаратів.

Також 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого отримає кошти на придбання системи додаткового бронювання.

Для 18-ї Слов’янської бригади та 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса передбачено виділення субвенції на закупівлю транспортних та матеріально-технічних засобів.

📢 «Від початку року на потреби Сил оборони Луганщина спрямувала понад 200 млн грн», – зазначив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко.

