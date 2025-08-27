Луганщина посилює підтримку ментального здоров’я ВПО і військових

Заступниця голови Луганської обласної державної адміністрації Катерина Безгинська взяла участь у засіданні обласної координаційної ради, присвяченій розвитку системи охорони психічного здоров’я в регіоні. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) в середу, 27 серпня.

Під час зустрічі обговорювалися пріоритети щодо розширення доступу до послуг і посилення психосоціальної підтримки для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та жителів регіону, які постраждали від війни.

Доповідь на засіданні представив генеральний директор Центру психічного здоров’я, професор Микола Овчаренко. Він підкреслив:

📢 «Якщо уявити, що здоров’я людини — це яблуко, то психічне здоров’я не буде лише однією зі скибок, воно буде осердям». Цю думку підтримує й позиція Всесвітньої організації охорони здоров’я: «Немає здоров’я без психічного здоров’я».

За представленими даними, війна суттєво вплинула на стан психічного здоров’я людей Луганщини. Якщо до 2014 року в області проживало понад 2,3 мільйона жителів, то станом на липень 2025 року офіційно зареєстровано вже лише 193 тисячі переселенців. Майже всі вони пережили бойові дії та перебувають у групі ризику розвитку психічних розладів.

Основними проблемами залишаються втрати близьких, різкі зміни життя, невизначеність майбутнього, розриви сімейних зв’язків, а також відчуття страху та депресивні стани.

👇 Соціологічні дослідження демонструють тривожні результати:

У 2025 році лише 36% українців загалом задоволені власним психічним станом. Серед переселенців ця цифра ще нижча — лише 25%. Водночас 83% опитаних відзначають високий рівень тривожності, пов’язаної з війною.

Важливу частину допомоги забезпечує первинна ланка охорони здоров’я, де вирішується понад 80% проблем. У Луганській області діють 12 центрів первинної медико-санітарної допомоги, де працюють 134 лікарі та 128 медсестер, підготовлених за міжнародною програмою mhGAP.

📊 Окремі результати демонструють центри ментального здоров’я регіону.

Лише станом на серпень 2025 року вони надали 1896 послуг, серед яких 113 — військовослужбовцям. Додатково спеціалізовані заклади забезпечили ще 1260 консультацій і терапій, у тому числі 76 для військових. Загалом протягом року в області надано понад 3 тисячі послуг у сфері психічного здоров’я, і майже 200 з них були спрямовані саме на підтримку воїнів.

Серед ключових завдань на майбутнє визначено розвиток мережі центрів ментального здоров’я, створення мультидисциплінарних команд, посилення кадрового потенціалу та впровадження інформаційних кампаній. Також важливо забезпечити рівні умови для надання допомоги як в офлайн-форматі, так і дистанційно у громадах.

Катерина Безгинська наголосила, що в умовах війни питання психічного здоров’я набуває особливої ваги. Вона зазначила, що від цього залежить здатність мешканців регіону долати щоденні виклики, відновлювати сили та будувати життя навіть у найскладніших обставинах.

☝️ Також нагадаємо, що Заступниця голови Луганської ОДА Катерина Безгинська взяла участь онлайн у засіданні Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України. У центрі обговорення були питання посилення соціального захисту громадян, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС.