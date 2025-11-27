Четвер, 27 Листопада, 2025
Локальні знеструмлення в Україні після нових атак рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Через продовження обстрілів української енергетичної інфраструктури російськими військами в низці регіонів України зберігаються локальні знеструмлення. Як повідомила пресслужба «Укренерго» у четвер, 27 листопада, ворог знову атакував енергооб’єкти протягом останньої доби, що призвело до нових пошкоджень.

📢 «Упродовж останньої доби ворог продовжив атакувати енергооб’єкти. Внаслідок цього — на ранок є локальні знеструмлення у кількох областях. Ремонтні бригади обленерго здійснюють відновлювальні роботи скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація», — йдеться у повідомленні.

☝️ У Міністерстві енергетики уточнили, що з метою стабілізації роботи енергосистеми в Харківській області були вимушено застосовані аварійні відключення.

Локальні знеструмлення в Україні після нових атак рф На тлі попередніх масованих ракетно-дронових ударів рф по інфраструктурі в усіх регіонах України сьогодні діють заходи обмеження споживання. Йдеться про погодинні відключення обсягом від 0,5 до 2,5 черг, а також графіки обмеження потужності для промислових підприємств і бізнесу.

Попри це, завдяки оперативним аварійно-відновлювальним роботам енергетикам вдалося скоротити загальну тривалість вимушених відключень у більшості регіонів. Локальні знеструмлення, як наголошують у відомстві, поступово зменшуються, однак ситуація залишається складною.

📌 Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада російські війська здійснили ще одну масовану атаку по Україні. Після цього у столиці та кількох областях були введені аварійні відключення світла.

