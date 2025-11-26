Леонід Федун «тихо позбувся» своїх активів російського Лукойлу

Співзасновник російської нафтової компанії Лукойл Леонід Федун продав свою частку у 10% компанії. Як повідомило агентство Reuters у вівторок, 25 листопада, вартість пакета оцінюється приблизно у $7 млрд.

За інформацією джерел, продаж став однією з найбільших внутрішніх угод Лукойлу за останні роки, особливо на тлі тиску західних санкцій. Саме частка Федуна стала однією з ключових тем обговорення на ринку після перших повідомлень про її передачу компанії.

Згідно з даними Reuters, Лукойл зазнав значних фінансових і операційних втрат у жовтні, коли Захід запровадив новий пакет санкцій проти російської нафтової галузі. Після цього компанія почала активно позбуватися частини своїх міжнародних активів, що стало важливим контекстом для угоди, в межах якої була передана частка Федуна.

ℹ️ Леонід Федун, який народився в Україні та тривалий час був одним із найбільш впливових акціонерів Лукойлу, нині проживає в Монако.

За словами двох співрозмовників Reuters, він продав частку на початку 2025 року, передавши її назад компанії. Один із них зазначив, що Федун таким чином «тихо позбувся» російських активів, дистанціювавшись від бізнесу в країні.

Хоча формально структура угоди не розголошується, у ЗМІ припускають, що продаж став частиною більшого процесу внутрішньої консолідації компанії.

Ще у серпні Лукойл оголосив про намір погасити 76 млн акцій, що становить приблизно 11% від загального капіталу компанії. Ці акції були викуплені на ринку у 2024–2025 роках.

За розрахунками Reuters, зробленими на основі ринкових котирувань, частка Федуна могла коштувати близько $7 млрд. Утім, агентство підкреслює, що немає точних даних, чи отримав Федун повну суму, яку можна було б очікувати від такої операції.

Три джерела, знайомі з ситуацією, повідомили Reuters, що інший співвласник Лукойлу — Вагіт Алекперов — продовжує впливати на діяльність компанії, хоча це відбувається непублічно. Водночас Федун, за словами джерел, фактично відійшов від активної участі в керуванні.

Лукойл офіційних коментарів щодо продажу не надав. Журналісти Reuters також не змогли зв’язатися з самим Федуном, попри спроби отримати його позицію щодо угоди.

Нагадаємо

У Сполучених Штатах раніше продовжили термін набуття чинності санкцій проти Лукойлу, щоб компанія мала змогу завершити операції з продажу своїх міжнародних активів. Зокрема, це стосувалося стратегічних об’єктів за кордоном, які компанія була змушена реалізовувати, щоб мінімізувати ризики блокування рахунків чи арешту майна.

👉 23 жовтня США запровадили санкції проти Роснєфті та Лукойлу — двох найбільших нафтових компаній росії. Після цього російський нафтовий сектор опинився у значно складнішій ситуації, а компанії були вимушені переглядати свої активи, структуру власності та подальшу стратегію роботи. Саме тому продаж, у межах якого Лукойл отримав назад частку Федуна, став логічним кроком на тлі загального переформатування енергетичного бізнесу росії.