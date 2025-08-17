Неділя, 17 Серпня, 2025
ГОЛОВНАЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Лемківський фестиваль з Луганщини об’єднався з «Дзвонами Лемківщини» на Тернопільщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Лемківський фестиваль з Луганщини об’єднався з «Дзвонами Лемківщини» на Тернопільщині

16 серпня в урочищі Бичова біля міста Монастириська Тернопільської області відбувся XXIV Міжнародний фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини». Цьогоріч він зібрав численних учасників з різних регіонів України та з-за кордону. Головною темою стало вшанування 80-х роковин депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя та Любачівщини у 1944–1951 роках.

Особливим символічним моментом стало долучення до заходу Луганського етнофестивалю «Стежками Лемківщини», який передав свій вогник до «Ватри Звитяги».

Як повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА), делегація з області взяла участь у програмі фестивалю. До складу делегації увійшли представники управління культури, національностей, релігій та туризму ОВА, Щастинської районної державної адміністрації, Новоайдарської військової адміністрації та громадських організацій.

📖 Свято розпочалося з театралізованого літературно-мистецького прологу «Родинний оберіг». Саме він відкрив перед гостями багатий світ лемківських традицій, сімейних цінностей і духовних символів, які століттями передавалися від покоління до покоління.

Для гостей працювало містечко майстрів, де можна було побачити вироби народних майстрів, створені у лемківському стилі.

🎥 Також відбулися кінопокази від студії «Кінодністер» у межах проєкту «ЛемКіно: пам’ять у кадрі». Глядачі переглянули документальну стрічку «Вирване коріння», що розповідає про життя лемків із Новоайдарщини.

Не менш вражаючою стала виставка «Врятована спадщина». Вона представила унікальні строї з колекції «Народний костюм Новоайдарщини кінця ХІХ – початку XX століття», які відображають культурне багатство цього регіону.

Кульмінацією фестивалю стало урочисте розпалювання «Ватри Звитяги». Це символічне полум’я об’єднало різні покоління українців і стало нагадуванням про силу, незламність та єдність народу.

ℹ️ Історія лемків тісно пов’язана з Луганщиною. Лише у грудні 1944 року на територію області було переселено 8 729 сімей лемків, яких розселили у 12 районах. Найбільше людей опинилося у Новоайдарському та Лутугинському районах. Вперше на Луганщині фестиваль лемківської культури «Стежками Лемківщини» відбувся у 2005 році в селі Переможному. Після окупації Лутугинського району захід було відновлено у 2017 році в Новоайдарі.

🔥 Однією з найяскравіших традицій свята завжди залишалося розпалювання Лемківської ватри.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Зеленський: безпекові гарантії для України мають діяти як стаття 5 НАТО

ВАЖЛИВО

ЄС: Україна отримає 1,6 млрд євро з доходів російських активів

ВАЖЛИВО

У Міноборони збільшили фінансування батальйонів на передовій

ВЛАДА

Реалізація проєкту «Врятована спадщина» Новоайдарською громадою

ЛУГАНЩИНА

На росії заблокували голосові дзвінки у Telegram і WhatsApp

ПОДІЇ

Трамп відклав підвищення тарифів на китайські товари

ПОЛІТИКА

Зеленський про переговори Трампа і путіна: нічого про Україну без нас

ВЛАДА

Генсек НАТО назвав ключові виклики для миру в Україні

ВАЖЛИВО

Понад 20 чоловіків уникли мобілізації за допомогою підроблених документів: деталі спецоперації “Опікун”

ПОДІЇ

Половина боїв сьогодні зосередилася на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Біля Зміїного міг впасти російський Су-30СМ — ВМС України

ВАЖЛИВО

Третина боїв сьогодні на Покровському напрямку, втрати ворога тут сягнули 172 окупантів – Генштаб

ВІЙНА

На Покровському напрямку – третина боїв на фронті: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Герасимов підсунув путіну «карту окупації» Донеччини – ЦПД

ПОДІЇ

Доходи під контролем: як уникати помилок у фінансовому обліку

СУСПІЛЬСТВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"