Лемківський фестиваль з Луганщини об’єднався з «Дзвонами Лемківщини» на Тернопільщині

16 серпня в урочищі Бичова біля міста Монастириська Тернопільської області відбувся XXIV Міжнародний фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини». Цьогоріч він зібрав численних учасників з різних регіонів України та з-за кордону. Головною темою стало вшанування 80-х роковин депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя та Любачівщини у 1944–1951 роках.

Особливим символічним моментом стало долучення до заходу Луганського етнофестивалю «Стежками Лемківщини», який передав свій вогник до «Ватри Звитяги».

Як повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА), делегація з області взяла участь у програмі фестивалю. До складу делегації увійшли представники управління культури, національностей, релігій та туризму ОВА, Щастинської районної державної адміністрації, Новоайдарської військової адміністрації та громадських організацій.

📖 Свято розпочалося з театралізованого літературно-мистецького прологу «Родинний оберіг». Саме він відкрив перед гостями багатий світ лемківських традицій, сімейних цінностей і духовних символів, які століттями передавалися від покоління до покоління.

Для гостей працювало містечко майстрів, де можна було побачити вироби народних майстрів, створені у лемківському стилі.

🎥 Також відбулися кінопокази від студії «Кінодністер» у межах проєкту «ЛемКіно: пам’ять у кадрі». Глядачі переглянули документальну стрічку «Вирване коріння», що розповідає про життя лемків із Новоайдарщини.

Не менш вражаючою стала виставка «Врятована спадщина». Вона представила унікальні строї з колекції «Народний костюм Новоайдарщини кінця ХІХ – початку XX століття», які відображають культурне багатство цього регіону.

Кульмінацією фестивалю стало урочисте розпалювання «Ватри Звитяги». Це символічне полум’я об’єднало різні покоління українців і стало нагадуванням про силу, незламність та єдність народу.

ℹ️ Історія лемків тісно пов’язана з Луганщиною. Лише у грудні 1944 року на територію області було переселено 8 729 сімей лемків, яких розселили у 12 районах. Найбільше людей опинилося у Новоайдарському та Лутугинському районах. Вперше на Луганщині фестиваль лемківської культури «Стежками Лемківщини» відбувся у 2005 році в селі Переможному. Після окупації Лутугинського району захід було відновлено у 2017 році в Новоайдарі.

🔥 Однією з найяскравіших традицій свята завжди залишалося розпалювання Лемківської ватри.