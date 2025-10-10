Субота, 11 Жовтня, 2025
Легалізація праці під час війни: у Луганській ОВА обговорили виклики та рішення

Денис Молотов
Питання легалізації праці стало центральним під час зустрічі у межах «Діалогу із бізнесом», проведеної за участі представників Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

📢 «Під час повномасштабного вторгнення працівники стикаються із серйозними ризиками для життя. Крім того, небезпека руйнування інфраструктури, відключення комунікацій та обмеження у пересуванні значно ускладнюють виконання трудових обов’язків. Багато людей змушені переривати роботу або працевлаштовуватися у більш безпечних регіонах країни чи за кордоном, що ставить під загрозу стабільність їхніх трудових відносин», – зазначив перший заступник голови Луганської облдержадміністрації Олексій Смирнов.

Представники Держпраці надали учасникам зустрічі детальні роз’яснення про ключовий інструмент легалізації трудових відносин між роботодавцем і працівником — трудовий договір. Йшлося про можливі форми цього договору, режими його застосування та основні відмінності між трудовим і цивільно-правовим контрактами.

Також було роз’яснено, які саме умови є істотними під час укладання трудового договору. Присутні отримали інформацію щодо прав та обов’язків сторін, процедурних вимог і юридичних наслідків порушення умов договору.

Особливу увагу спікери приділили положенням Закону України № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». Вони пояснили різницю між призупиненням трудового договору та переведенням працівника у простій, а також окреслили процедуру звільнення під час війни.

Організатори наголосили на тому, що під час контрольно-наглядових заходів було виявлено низку типових помилок, яких припускаються під час оформлення трудових відносин. Учасників заходу закликали уважніше ставитися до дотримання вимог законодавства, щоб уникати штрафів і судових спорів.

Під кінець заходу експерти Держпраці надали відповіді на запитання учасників. Одне з них стосувалося алгоритму припинення дії трудового договору з працівниками, які залишилися на тимчасово окупованих територіях і не виходять на зв’язок.

Для ознайомлення з повною презентацією заходу організатори надали 👉 посилання.

