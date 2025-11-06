Четвер, 6 Листопада, 2025
Латвія передала Україні 21 бронетранспортер Patria

Денис Молотов
Денис Молотов
Латвія передала Україні 21 бронетранспортер Patria

Україна отримала від Латвії 21 бронетранспортер Patria 6x6, передача яких відбулася на військовій базі Адажі поблизу Риги. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у своєму Телеграм-каналі у четвер, 6 листопада.

📢 «Ці машини одразу стануть на озброєння Сил спеціальних операцій. Загалом у 2025 році ми отримали всі обіцяні 42 бронемашини – дякую за це. Крім того, латвійці передали нам ще 12 бойових розвідувальних машин CVR(T), що є частиною раніше оголошеного пакета військової допомоги», — написав Шмигаль.

☝️ Глава Міноборони України подякував міністру оборони Латвії Андрісу Спрудсу, латвійському уряду та всьому народу за «надзвичайний рівень підтримки» України у війні з російським агресором.

Він також висловив вдячність за додатковий внесок у 2,2 млн євро в ініціативу PURL та фінансову підтримку «Коаліції укриттів».

📢 «Вкрай важлива участь у проєкті держав НАТО Renovator з відбудови п’яти військових реабілітаційних центрів в Україні. Ми високо цінуємо кожен крок, зроблений пліч-о-пліч з нами», — наголосив Шмигаль.

Раніше, у вересні, Латвія вже передала Україні першу партію бронетранспортерів Patria 6×6 та інше обладнання в межах пакета військової допомоги й раніше обіцяних 42 машин. Ця техніка посилить мобільність і захищеність українських спецпідрозділів на передовій.

