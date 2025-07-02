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Латвія передає Україні 42 бронетранспортери Patria

Денис Молотов
Денис Молотов
Латвія передає Україні 42 бронетранспортери Patria

Латвія передає бронетранспортери Україні. Найближчим часом перші з 42 одиниць Patria 6x6, виготовлених у самій країні, будуть направлені Збройним силам України. Про це у вівторок, 1 липня, повідомило Міністерство оборони Латвії.

📢 «Найближчим часом ми поставимо Україні перші з 42 бронетранспортерів Patria, вироблених у Латвії. Я переконаний, що наші бронетранспортери Patria допоможуть Збройним силам України в боротьбі з агресором», – наголосив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

☝️ Водночас глава оборонного відомства підкреслив, що військова допомога Україні триватиме і надалі: у 2024–2025 роках вона становитиме 0,25% валового внутрішнього продукту Латвії.

У Міноборони також запевнили, що відправка техніки в Україну не позначиться на боєздатності Національних збройних сил країни.

Рішення Латвії ухвалено на тлі загального зміцнення позицій НАТО щодо оборонних витрат.

Як відомо, під час нещодавнього саміту Альянсу було підтверджено зобов’язання країн-членів витрачати 5% ВВП на оборону. З них 3,5% — на ключові оборонні потреби, а ще 1,5% — на ширші безпекові напрямки, включно з кіберзахистом.

☝️ Важливо, що згідно з новими принципами НАТО, пряма допомога Україні та внески в її оборонну промисловість тепер можуть бути враховані в загальній структурі оборонних витрат країн-членів Альянсу.

Також нагадаємо, що в понеділок, 26 травня, Латвія надала Україні нову партію бойових безпілотників — 1500 одиниць, переданих у межах міжнародної ініціативи «Коаліція дронів».

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