Латвія надасть Україні новий пакет допомоги

Уряд Латвії ухвалив рішення про виділення Україні нового пакета допомоги на 6,8 млн євро, який спрямують на енергетику, інфраструктуру та розвиток дронів. Про це повідомила міністерка закордонних справ Байба Браже на платформі Х (колишній Twitter) у понеділок, 30 березня.

За її словами, кошти підуть на зміцнення енергетичної мережі, укриттів, інфраструктури, розвиток спроможностей у сфері дронів. А також соціальної та громадянської стійкості України.

📢 «Латвія завжди буде на боці України», — наголосила вона.

Окрему увагу в межах пакета приділять саме розвитку у сфері використання технологій безпілотників.

Latvia’s government has decided on a support package for Ukraine worth 6.8 million EUR. 🇺🇦🇱🇻 The support package will strengthen Ukraine’s energy grid, shelters, infrastructure, social and civil resilience, and drone capabilities. Latvia willl always #StandWithUkraine. pic.twitter.com/RVVFOKPlE3 — Baiba Braže (@Braze_Baiba) March 30, 2026

📌 Раніше повідомлялося, що Латвія передала Україні бронетранспортери Patria 6×6 та інше обладнання, а також підтримала ініціативу фінансування PURL (Prioritized Ukraine Requirement List) від НАТО і США.

ℹ️ PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, або «Пріоритетний список потреб України») — це ініціатива НАТО та США, запущена в липні 2025 року, яка дозволяє союзникам фінансувати постачання критично важливого американського військового обладнання та боєприпасів для України.

Як працює PURL?

Формування списку потреб: Україна визначає найкритичніші потреби (наприклад, системи ППО, боєприпаси до HIMARS, артилерійські снаряди, ракети тощо). Спільне затвердження: Список узгоджується з НАТО та США. Фінансування: Країни-союзники (переважно європейські + Канада, Австралія, Нова Зеландія) вносять кошти на конкретні «пакети» (зазвичай по $500 млн). Закупівля та постачання: НАТО координує закупівлю готового обладнання зі складів/виробників США, яке швидко передається Україні. Це дозволяє обійти довгі терміни нового виробництва та забезпечити швидкі поставки.

Ініціатива була погоджена між президентом США Дональдом Трампом і генсеком НАТО Марком Рютте. Вона стала особливо актуальною, коли пряма військова допомога від США значно скоротилася — союзники фактично «купують» американську зброю для України за свої кошти.

Що постачається через PURL?

Зазвичай це:

Ракети та системи ППО (зокрема для Patriot);

Боєприпаси для HIMARS;

Артилерійські снаряди;

Інше критичне обладнання з пріоритетного списку.

До кінця 2025 року через PURL було профінансовано понад $4 млрд (деякі джерела згадують навіть більше), а кількість країн-учасниць сягнула 24 (Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Данія, Швеція, Канада, країни Балтії, Польща, Фінляндія, Бельгія та інші, включаючи Австралію та Нову Зеландію).