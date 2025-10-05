Китайські супутники спостерігали за Україною під час масованого удару рф

Під час ракетно-дронового удару росії 5 жовтня над західною частиною України, на яку припала основна атака, пролетіло щонайменше три китайські супутники серії Yaogan 33. Про це інформує видання Мілітарний із посиланням на дані моніторингового сервісу Heavens Above.

Зафіксовано, що над Львовом проходили супутники Yaogan 33, Yaogan 33-03 та Yaogan 33-04. Вони здійснили дев’ять орбітальних прольотів над регіоном у напрямку з півночі до 11:30 ранку. Близько шостої години ранку в цю зону увійшов ще один супутник — оптичний Yaogan 34. Китайський апарат протягом доби зробив сім обертів над територією.

☝️ Загалом орбітальні параметри дозволяють понад шістдесяти апаратам серії Yaogan здійснювати спостереження за територією України. Вони здатні проводити оптичну, радіолокаційну та радіоелектронну розвідку.

Супутники цієї серії перебувають на низьких орбітах — приблизно 700 кілометрів над поверхнею, що дає змогу виконувати повний оберт навколо планети за півтори години.

Офіційно Пекін заявляє, що апарати Yaogan 33 нібито призначені для наукових досліджень і моніторингу природних ресурсів. Водночас західні аналітики розцінюють їх як військові розвідувальні супутники, обладнані радарами із синтезованою апертурою (SAR), подібними до систем, що застосовуються на супутниках ICEYE.

Співпраця Росії та Китаю

За інформацією Служби зовнішньої розвідки України, на початку жовтня 2025 року було зафіксовано факти передачі Китаєм росії розвідувальних супутникових даних. Ці дані використовувалися під час нанесення ракетних ударів по Україні, зокрема по об’єктах, у які інвестували іноземні компанії.

Про співпрацю між Китаєм і росією у сфері супутникової розвідки повідомлялося й раніше. Американська розвідка зазначає, що Пекін надає москві повний обсяг розвідувальної інформації, необхідної не лише для операцій проти України, а й для моніторингу сил НАТО у Європі.

Крім того, ще у 2022 році компанія, пов’язана з ПВК «Вагнер», придбала два супутники спостереження високої роздільної здатності у китайського виробника Chang Guang Satellite Technology (CGST). Сума контракту перевищила 30 мільйонів доларів і передбачала доступ до зображень з усієї мережі супутників CGST.

Нагадаємо, у ніч проти 5 жовтня росія завдала комбінованого удару по Україні. Було застосовано ударні БпЛА, ракети повітряного, морського та наземного базування — загалом 549 засобів повітряного нападу. Сили ППО знешкодили 478 повітряних цілей.