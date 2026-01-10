Субота, 10 Січня, 2026
Київ залишився без води, тепла та електротранспорту

Денис Молотов
Київ залишився без води, тепла та електротранспорту
Фото: наслідки російської атаки на Київ.

Роботу систем водопостачання, теплопостачання та електротранспорту призупинили в Києві вранці у суботу, 10 січня. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА) у Telegram.

У столиці запроваджено графіки аварійного відключення електроенергії, на тлі чого спостерігаються перебої й з іншими комунальними послугами — теплом та водою.

📢 «За командою НЕК “Укренерго” в місті впроваджено аварійне відключення електроенергії. Зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту», — йдеться в повідомленні КМДА.

Енергетики наразі проводять відновлювальні роботи, однак через нестабільну ситуацію в енергосистемі тимчасово зупинено рух електротранспорту як на лівому, так і на правому березі столиці.

☝️ КП «Київпастранс» повідомило про запуск дублюючих автобусних маршрутів. Зокрема, для заміни Борщагівського швидкісного трамвая організовано маршрут № 3-Т «вул. Старовокзальна — Кільцева дорога».

Окремо ситуацію прокоментував міський голова Києва Віталій Кличко.

📢 «За цю добу відновили подачу тепла в половину будинків із тих, що були без теплопостачання після обстрілу. І комунальники працюють далі. Але через перевантаження енергосистеми “Укренерго” ввело в місті аварійні відключення електроенергії. І наразі робота систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту тимчасово припинена», — повідомив він.

Мер закликав мешканців столиці ощадливо користуватися електроенергією та не вмикати прилади з високим споживанням, аби не перевантажувати систему.

☝️ «Щоб світло, а відповідно — й тепло та вода, були у всіх мешканців міста», — наголосив Кличко.

Нагадаємо, вночі росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Київ, унаслідок чого сотні тисяч людей у столиці залишилися без світла, тепла та води.

