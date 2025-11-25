Курс гривні падає: долар і євро знову подорожчали в обмінниках

Курс гривні продовжує знижуватись щодо долара та євро в обмінних пунктах. Згідно з даними моніторингу готівкового ринку у вівторок, 25 листопада, тенденція ослаблення національної валюти зберігається.

☝️ Середня ціна продажу долара зросла на 8 копійок і тепер становить 42,72 гривні. Євро також подорожчав на 8 копійок — до 49,14 гривні.

Станом на сьогодні в обмінниках долар у середньому купують по 42,15 гривні, а євро — по 48,73 гривні.

На міжбанківському ринку ситуація дещо інша: американська валюта втратила 4 копійки та торгується на рівні 42,43–42,46 грн/долар у коридорі купівля-продаж.

У понеділок Національний банк України підвищив офіційний курс долара на 10 копійок — до 42,3713 гривні, встановивши новий історичний максимум. Офіційний курс євро зріс на 21 копійку та досяг 48,9177 гривні.

Раніше повідомлялося, що за період із 17 по 21 листопада НБУ продав на міжбанку майже 648 млн доларів, що майже на 10% менше, ніж тижнем раніше.

За даними ЗМІ, МВФ продовжує наполягати на девальвації гривні. Така девальвація, за оцінками джерел, може підвищити номінальні доходи бюджету, однак потенційна вигода від такого кроку залишається обмеженою.