Вівторок, 25 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЕКОНОМІКА
ЕКОНОМІКА

Курс гривні падає: долар і євро знову подорожчали в обмінниках

Денис Молотов
Денис Молотов
Курс гривні падає: долар і євро знову подорожчали в обмінниках

Курс гривні продовжує знижуватись щодо долара та євро в обмінних пунктах. Згідно з даними моніторингу готівкового ринку у вівторок, 25 листопада, тенденція ослаблення національної валюти зберігається.

☝️ Середня ціна продажу долара зросла на 8 копійок і тепер становить 42,72 гривні. Євро також подорожчав на 8 копійок — до 49,14 гривні.

Станом на сьогодні в обмінниках долар у середньому купують по 42,15 гривні, а євро — по 48,73 гривні.

На міжбанківському ринку ситуація дещо інша: американська валюта втратила 4 копійки та торгується на рівні 42,43–42,46 грн/долар у коридорі купівля-продаж.

У понеділок Національний банк України підвищив офіційний курс долара на 10 копійок — до 42,3713 гривні, встановивши новий історичний максимум. Офіційний курс євро зріс на 21 копійку та досяг 48,9177 гривні.

Курс гривні падає: долар і євро знову подорожчали в обмінниках

Раніше повідомлялося, що за період із 17 по 21 листопада НБУ продав на міжбанку майже 648 млн доларів, що майже на 10% менше, ніж тижнем раніше.

Курс гривні падає: долар і євро знову подорожчали в обмінниках

За даними ЗМІ, МВФ продовжує наполягати на девальвації гривні. Така девальвація, за оцінками джерел, може підвищити номінальні доходи бюджету, однак потенційна вигода від такого кроку залишається обмеженою.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Фінляндія скликає саміт Східного флангу в Гельсінкі

ПОЛІТИКА

Reuters: США і росія обговорюють план припинення війни без участі України

ВАЖЛИВО

У Сумах росіяни знищили дроном пожежний автомобіль

ВАЖЛИВО

157 бойових зіткнень на фронті: Генштаб розповів про найгарячіші напрямки

ВІЙНА

На фронті відбулося 140 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Євросоюз про «план припинення війни»: мир має бути справедливим

ВАЖЛИВО

Рада ухвалила рішення про звільнення Гринчук з посади міністра енергетики

ВАЖЛИВО

Відбудеться зустріч «коаліції охочих» — Зеленський

ПОЛІТИКА

Венс: Україна і росія повинні перейти до торгівлі та культурного обміну

ВАЖЛИВО

Європа та Україна перепишуть «мирний план» США – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Удар по Україні: росіяни випустили 22 ракети та сотні БпЛА

ВАЖЛИВО

Екс-прем’єр Британії повідомив про лікування від раку

СУСПІЛЬСТВО

Літні переселенці Луганщини отримали ще 50 смартфонів

ЛУГАНЩИНА

ЄС обурив план США: Віткоффу потрібно звернутися до психіатра

ВАЖЛИВО

Вибух в Одесі у приміщенні ТЦК: одна людина загинула

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ