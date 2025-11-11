Крок ближче до дива: допоміжний хетчинг ембріонів допоможе здійснити мрію про дитину

Стати щасливими батьками просто — це не для всіх подружніх пар. Внаслідок різних причин завагітніти природним шляхом може бути дуже складно, а іноді й неможливо. Досвідчені лікарі-репродуктологи медичного центру “Інномед-Материнство та дитинство” у Вінниці готові допомогти подолати складні бар’єри на шляху до народження дитини. У своїй практиці вони застосовують новітні технології, працюють за міжнародними стандартами.

Що таке допоміжний хетчинг ембріонів?

Кожен зародок в організмі жінки знаходиться немов в “шкаралупі”. Він оточений тонкою захисною оболонкою. У природних умовах, перш ніж закріпитись на стінці матки, ембріон “розриває шкаралупу” і виходить з неї. Однак в деяких випадках, особливо після штучного запліднення, оболонка досить щільна, “розірвати” її не вдається. І тоді застосовується допоміжний хетчинг ембріонів — мікроманіпуляційна процедура, під час якої лікар, використовуючи спеціальний лазер або хімічний метод, створює мініатюрний отвір в оболонці, допомагаючи зародку вийти назовні та закріпитися в слизовій оболонці матки.

Показання до застосування прогресивної технології

Допоміжний хетчинг ембріонів використовується не у всіх випадках. Досвідчені фахівці клініки “Інномед-Материнство та дитинство” рекомендують скористатись даним методом:

Жінкам, які бажають народити дитину у віці після 35 років.

Після невдалих спроб екстракорпорального запліднення.

Коли застосовується така технологія, як вітрифікація — замороження. Після розмороження ембріон може мати досить щільну оболонку.

Допоміжний хетчинг полегшує процес імплантації ембріона, що дозволяє отримати більш високі показники довгоочікуваної вагітності. Процедура є абсолютно безпечною для зародків і не впливає на їхній генетичний аспект.

Завдяки застосуванню прогресивних репродуктивних технологій в медичному центрі "Інномед — Материнство та дитинство" у Вінниці, багато подружніх пар, які вже й не сподівалися здійснити свою мрію про батьківство, змогли почути найважливіші слова: "У вас буде дитина!". Лікарі клініки зовсім не чарівники, вони просто відмінно роблять свою роботу.