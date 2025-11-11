Вівторок, 11 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО

Крок ближче до дива: допоміжний хетчинг ембріонів допоможе здійснити мрію про дитину

-Реклама-

Сергій Фоменко
Сергій Фоменко
допоміжний хетчинг ембріонів допоможе здійснити мрію про дитину

Стати щасливими батьками просто — це не для всіх подружніх пар. Внаслідок різних причин завагітніти природним шляхом може бути дуже складно, а іноді й неможливо. Досвідчені лікарі-репродуктологи медичного центру “Інномед-Материнство та дитинство” у Вінниці готові допомогти подолати складні бар’єри на шляху до народження дитини. У своїй практиці вони застосовують новітні технології, працюють за міжнародними стандартами.

Що таке допоміжний хетчинг ембріонів?

Кожен зародок в організмі жінки знаходиться немов в “шкаралупі”. Він оточений тонкою захисною оболонкою. У природних умовах, перш ніж закріпитись на стінці матки, ембріон “розриває шкаралупу” і виходить з неї. Однак в деяких випадках, особливо після штучного запліднення, оболонка досить щільна, “розірвати” її не вдається. І тоді застосовується допоміжний хетчинг ембріонів — мікроманіпуляційна процедура, під час якої лікар, використовуючи спеціальний лазер або хімічний метод, створює мініатюрний отвір в оболонці, допомагаючи зародку вийти назовні та закріпитися в слизовій оболонці матки.

Показання до застосування прогресивної технології

Допоміжний хетчинг ембріонів використовується не у всіх випадках. Досвідчені фахівці клініки “Інномед-Материнство та дитинство” рекомендують скористатись даним методом:

  • Жінкам, які бажають народити дитину у віці після 35 років.
  • Після невдалих спроб екстракорпорального запліднення.
  • Коли застосовується така технологія, як вітрифікація — замороження. Після розмороження ембріон може мати досить щільну оболонку.

Допоміжний хетчинг полегшує процес імплантації ембріона, що дозволяє отримати більш високі показники довгоочікуваної вагітності. Процедура є абсолютно безпечною для зародків і не впливає на їхній генетичний аспект.

Завдяки застосуванню прогресивних репродуктивних технологій в медичному центрі “Інномед — Материнство та дитинство” у Вінниці, багато подружніх пар, які вже й не сподівалися здійснити свою мрію про батьківство, змогли почути найважливіші слова: “У вас буде дитина!”. Лікарі клініки зовсім не чарівники, вони просто відмінно роблять свою роботу. Тому якщо вам потрібна висококваліфікована допомога у лікуванні безпліддя, запишіться на консультацію до досвідченого спеціаліста вже сьогодні. Для цього зателефонуйте за номером контактного телефону +38 (0432) 50-75-07 або ж залиште онлайн-заявку на сайті медичного закладу.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Фейк: Урсула фон дер Ляєн покинула засідання Єврокомісії після того, як Орбан звинуватив її у корупції

СТОПФЕЙК

«Центренерго» заявило про повну зупинку генерації

ВАЖЛИВО

У США наближається кінець найтривалішого шатдауну: Сенат ухвалив компроміс

ВАЖЛИВО

На Київщині затримано вітчима, який систематично ґвалтував дітей

КРИМІНАЛ

Азербайджан модернізує збройні сили за зразком НАТО

ПОЛІТИКА

Фейк: В Іспанії банда українців крала стільці з ресторанів

СТОПФЕЙК

Жителі Чмирівської громади отримають по 100 тисяч гривень компенсації за іпотекою «єОселя»

ЛУГАНЩИНА

ЄС розглядає тимчасове рішення для фінансування України у 2026 році

ЕКОНОМІКА

Санчес знову проти підвищення оборонних витрат

ПОЛІТИКА

Як обрати однокімнатну квартиру: практичні поради для майбутніх власників

СУСПІЛЬСТВО

Удар рф по Дніпропетровщині знеструмив вісім шахт

ВАЖЛИВО

У Кремінській громаді продовжують діяти програми допомоги ВПО та Захисникам

ЛУГАНЩИНА

“Кинджали” та Х-101 по об’єктах ЮНЕСКО: п’ятьом генералам рф оголосили підозри за удар по Львову

ПОДІЇ

На росії частіше відмовляються від довгострокових депозитів

СУСПІЛЬСТВО

На Покровському напрямку сьогодні відбили вже 38 атак, бої тривають – Генштаб

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"