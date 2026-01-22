кремль підтвердив візит посланців США для обговорення України

Представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибудуть до москви у четвер, 22 січня, після 19–20 години вечора для переговорів з російським диктатором володимиром путіним щодо переговорів щодо України та інших суміжних питань. Про це повідомив речник кремля дмитро пєсков.

📢 «Увечері, я вам не скажу точний час, але скажу, що це точно буде після сьомої-восьмої вечора, Кушнер і Віткофф приїдуть до москви, вони зустрінуться з путіним. Розмова продовжиться про українське врегулювання та інші суміжні теми», — заявив пєсков російським пропагандистським медіа.

За його словами, за підсумками зустрічі кремль організує телефонний брифінг помічника президента рф юрія ушакова, який також братиме участь у переговорах.

☝️ У кремлі уточнили, що формат інформування обрано з огляду на пізній час завершення переговорів.

Також заявлено, що путін планує обговорити з представниками США використання заморожених активів рф.

👉 Нагадаємо, напередодні Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели переговори з українською делегацією в Давосі. Поїздка представників президента США до москви відбудеться вже після запланованої на сьогодні зустрічі шостого президента України та президента Сполучених Штатів.

➡️ Віткофф раніше зазначив, що ініціатива зустрічі виходила від російської сторони, а обговорення «мирного плану» США щодо України наразі просувається.