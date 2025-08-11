Кремінська громада компенсує витрати на проїзд дітей до літніх таборів

Батьки або офіційні опікуни дітей, які проживають у Кремінській громаді та належать до категорій, що потребують особливої соціальної уваги, можуть отримати компенсацію витрат за проїзд дитини до літнього табору та у зворотному напрямку. Про це повідомляє Кремінська міська військова адміністрація (МВА).
✅ Право на відшкодування мають:
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
- діти військовослужбовців;
- діти, один із батьків яких загинув чи зник безвісти під час АТО, бойових дій або збройних конфліктів, а також ті, чиї батьки померли внаслідок поранень, контузій або каліцтв, отриманих у таких обставинах;
- діти з інвалідністю;
- вихованці багатодітних та малозабезпечених сімей;
- діти, якщо одному з батьків встановлено інвалідність І чи II групи;
- діти, батьки яких отримують допомогу по безробіттю;
- діти з сімей, де батьки є пенсіонерами.
Щоб оформити компенсацію, необхідно підготувати пакет документів і надіслати його «Новою поштою» (коштом відправника) на відділення №5 у місті Рівне. Отримувач — Кузьменко Олександр Володимирович, ☎️ телефон: 066 996 69 80.
✅ Перелік потрібних документів:
- Власноруч написана заява (зразок додається).
- Копія свідоцтва про народження дитини.
- Копія паспорта одного з батьків або законного представника.
- Банківські реквізити для отримання коштів.
- Витяг про місце реєстрації дитини та супроводжуючої особи, який підтверджує проживання у Кремінській громаді.
- Копії довідок ВПО як для дитини, так і для супроводжуючого.
- Документи, що підтверджують пільговий статус, який дає право на компенсацію.
- Оригінали проїзних документів на дитину та супроводжуючого в обидва боки.
Важливий додатковий крок — надіслати чіткі копії всіх зазначених документів на електронну адресу alex_kuzmenko71@ukr.net із темою листа «Компенсація за проїзд до табору». Це допоможе прискорити обробку заяви та уникнути можливих затримок.
Адміністрація наголошує, що оформлення компенсації є безкоштовним, але документи надсилаються коштом заявника. Учасників програми закликають ретельно перевіряти правильність реквізитів і повноту пакета документів, адже лише за умови повного підтвердження статусу можна розраховувати на відшкодування витрат.
☝️ Також нагадаємо, що співробітники Кремінської міської військової адміністрації продовжують системно підтримувати військовослужбовців, ветеранів та їхні сім’ї. За 2025 рік у громаді вже 130 мешканців із цієї категорії отримали допомогу майже на 2 мільйони гривень.