Кременчук під ударом російських військ: постраждали двоє цивільних

Окупаційні російські війська завдали удару по Кременчуку у вівторок, 23 грудня, під час однієї з денних повітряних тривог. Про це повідомила Полтавська обласна військова адміністрація (ОВА) у своєму офіційному Telegram-каналі.

За інформацією ОВА, ворог поцілив по підприємству на території Кременчуцької громади. Внаслідок атаки двоє людей дістали поранення.

📢 «Медики надають їм необхідну допомогу. На місці працюють усі відповідні служби. Об’єкти життєзабезпечення населення працюють у штатному режимі», — зазначили в Полтавській ОВА.

☝️ Кременчуцький міський голова Віталій Малецький у Telegram звернувся до мешканців міста із закликом не публікувати фото чи відео наслідків удару, а також утриматися від поширення будь-якої інформації про атаку в соціальних мережах, аби не допомагати ворогу.

📌 Нагадаємо, в ніч проти 23 грудня росія здійснила комбінований масований удар по об’єктах критичної інфраструктури України, застосувавши ударні безпілотники та ракети повітряного й наземного базування.

📌 У Генеральному штабі Збройних сил України оприлюднили офіційну інформацію щодо ситуації в районі Сіверська на Донеччині. Було повідомлено, що Сили оборони відійшли з міста з метою збереження особового складу та бойового потенціалу підрозділів.