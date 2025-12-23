Вівторок, 23 Грудня, 2025
Генштаб підтвердив відхід Сил оборони з Сіверська

Денис Молотов
Генштаб підтвердив відхід Сил оборони з Сіверська
Фото ілюстративне: 22 ОМБР, Tg Zelenskiy / Official від 12 грудня 2025 року

У Генеральному штабі Збройних сил України оприлюднили офіційну інформацію щодо ситуації в районі Сіверська на Донеччині, повідомивши, що Сили оборони відійшли з міста з метою збереження особового складу та бойового потенціалу підрозділів.

📢 «В районі Сіверська тривають важкі бої. російські окупанти мають відчутну перевагу в живій силі та техніці і, попри суттєві втрати, продовжують активні наступальні дії. З метою збереження життів наших воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з населеного пункту. Сили оборони України під час боїв за Сіверськ виснажили противника, кожен метр міста дався ворогу дорогою ціною», — йдеться в заяві Генштабу.

☝️ У відомстві пояснили, що просування російських військ стало можливим через значну чисельну перевагу противника, а також постійний тиск малими штурмовими групами, які діяли у складних погодних умовах.

Водночас наголошується, що Сіверськ наразі залишається під вогневим контролем українських військ. Окупаційним підрозділам, які перебувають у межах міста, завдається вогневе ураження. Тривають заходи з перерізання логістики та блокування сил противника, аби не допустити їхнього подальшого просування.

Сили оборони України, за інформацією Генштабу, продовжують виконувати бойові завдання на Слов’янському напрямку.

📌 Раніше військові аналітики повідомляли, що російські війська поступово стягують додаткову піхоту до Сіверська Донецької області. Зазначалось, що місто «потроху переходить у руки ворога».

👉 Також нагадаємо, що 67 боїв сталося на фронті сьогодні, проти 100 за цей же період днем раніше. 27 разів ворог намагався просунутися до позицій Сил оборони на Покровському напрямку. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 23 грудня.

