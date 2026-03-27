Луганщина долучилась до обговорення підтримки бізнесу та економіки регіону

Очільник Луганської області Олексій Харченко взяв участь у нараді під головуванням заступника керівника Офісу Президента України (ОПУ) Віктора Микити за участі міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в п’ятницю, 27 березня.

📄 Теми обговорення

Учасники наради зосередилися на питаннях розвитку економіки регіонів, підтримки місцевого бізнесу, а також реалізації державних і регіональних програм у воєнний період.

Йшлося про інструменти, які дозволяють підприємцям зберігати та зміцнювати свої позиції в умовах війни. А також забезпечувати стабільні надходження до бюджетів.

🌾 Дані щодо агросектору

📢 «В автоматизованій електронній системі “Державний аграрний реєстр” наразі зареєстровані 62 сільськогосподарські підприємства Луганської області, які від відновлення бізнесу на підконтрольній території перейшли до розвитку. Наше завдання – допомогти їм отримати доступ до державних програм підтримки, грантів та міжнародної допомоги», – зазначив Олексій Харченко.

📊 Нові можливості для підприємців

Під час зустрічі представники бізнесу отримали детальну інформацію від фахівців міністерства економіки, довкілля та сільського господарства щодо пакета програм підтримки на 2026 рік.

Йшлося про нові інструменти фінансування, грантові можливості та механізми стимулювання розвитку підприємництва.

⚠️ Проблема використання ресурсів

Учасники також звернули увагу на те, що у 2025 році частина доступних програм підтримки бізнесу була використана не повністю. Було наголошено, що підприємці мають активніше залучати доступні ресурси для розвитку власної діяльності. При цьому підкреслено, що саме платники податків забезпечують функціонування громад та підтримку Сил оборони.

☝️ Нагадаємо, що під час заходу «Діалог з бізнесом» представникам підприємницької спільноти Луганщини презентували дві програми, спрямовані на підтримку бізнесу.