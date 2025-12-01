Корупція в Україні «не допомагає завершити війну» – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що в України існують серйозні проблеми, серед яких корупція, що «не допомагає» у спробах завершити війну. Водночас він підкреслив, що нині з’являється «хороший шанс» досягти мирної угоди. Про це Трамп сказав у неділю, 30 листопада, відповідаючи на питання журналістів на борту президентського літака Air Force One.

📢 «В України є деякі складні проблеми… У них триває корупційна ситуація, яка не є корисною. Але є хороший шанс, що ми зможемо укласти угоду», — зазначив американський лідер, знову наголосивши на тому, що корупція в Україні створює додаткові перешкоди.

За його словами, він не встановлює жодних дедлайнів ні для Києва, ні для москви у контексті можливої мирної угоди. Проте, американський лідер заявив, що очікує на якомога швидше завершення війни.

Трамп також підтвердив, що його спеціальний посланець Стів Віткофф проведе цього тижня зустріч із владіміром путіним.

Нагадаємо, у неділю у Флориді відбувся черговий раунд перемовин делегацій України та США щодо так званого «мирного плану». Він став продовженням переговорів, які раніше розпочалися в Женеві.

Після завершення другого етапу державний секретар США Марко Рубіо заявив, що сторони зробили «черговий крок, але ще є над цим працювати». А шостий президент України Володимир Зеленський охарактеризував дискусію як «конструктивну».