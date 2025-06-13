Конгрес схвалив оборонний бюджет без додаткових $300 млн для України

Комітет Палати представників Конгресу США з питань асигнувань схвалив проєкт оборонного бюджету на 2026 фінансовий рік, який передбачає витрати в розмірі $832 мільярди, що дорівнює рівню фінансування у 2025 році. Про це повідомило видання Breaking Defense.

☝️ Попри заклики частини законодавців, у документі не врахували додаткові $300 мільйонів допомоги для України. Відповідна поправка була відхилена під час розгляду.

📢 «Я кажу це як людина, яка послідовно підтримує Україну. Я написав законопроєкт для найбільшого пакета допомоги, і моя думка щодо цього не змінилася, але політика є практичною… Я хочу схвалити оборонний законопроєкт, і я не зацікавлений в тому, щоб розділити тих, хто його підтримає», — заявив голова комітету з асигнувань Том Коул перед голосуванням.

За його словами, включення додаткової допомоги Україні могло б спровокувати частину республіканців голосувати проти бюджету, а демократи, у свою чергу, вже висловили заперечення через надто консервативну політичну спрямованість документа.

📊 Хоча загальний обсяг витрат залишився незмінним, законопроєкт передбачає потенційне збільшення бюджету до $1 трильйона коштом переорієнтації невикористаних коштів з інших програм.

У документі передбачено:

$13 млрд на системи протиракетної оборони й космічні проєкти, зокрема пов’язані з ізраїльською системою «Золотий купол » ; $8,5 млрд на закупівлю 69 винищувачів F-35 ; $36,9 млрд на кораблебудування, у тому числі на два есмінці класу «Арлі Берк » , не враховані у попередньому плані Пентагону.



Раніше повідомлялося, що Україна готується до варіанту, коли постачання систем ППО зі США може зменшитися через пріоритети нового оборонного бюджету.