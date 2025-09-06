Конгрес місцевих влад при Президентові визначив стратегічні завдання для громад

Безпека країни, захист критичної інфраструктури, підтримка оборони та відновлення регіонів стали ключовими пріоритетами, визначеними для громад під час роботи Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація у п’ятницю, 5 вересня.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко підсумував результати заходу та наголосив, що завдяки Конгресу вдається поєднувати порядок денний державних органів і місцевого самоврядування.

📢 «Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України, дійсно синхронізує порядок денний державних органів влади та громад. Обговорили надважливі для Луганщини питання: бюджет на наступний рік, підтримку звільнених із полону, розвиток економіки громад, співпрацю з європейськими партнерами за цим напрямом. Дякую Президенту України за можливість відверто обговорювати проблеми області на державному рівні та отримувати відповіді щодо їх вирішення», – зазначив Харченко.

Цьогоріч у Конгресі взяли участь понад 300 очільників громад із різних регіонів, представники уряду, народні депутати, а також міжнародні партнери. Зокрема, на форум прибули Президент Європейської ради Антоніу Кошта та міністр закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард.

Важливим акцентом заходу став заклик до зміцнення вже існуючих союзів та створення нових форматів співпраці.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак підкреслив:

📢 «Мир через силу – це робити росію слабкою, а Україну – сильною!»

Серед визначених завдань на наступний рік пріоритетними залишаються питання безпеки та оборони. У центрі уваги держави – підтримка прифронтових громад і внутрішньо переміщених осіб (ВПО), особливо в частині вирішення житлових проблем переселенців. Також обговорювалися механізми захисту об’єктів критичної інфраструктури, які залишаються в зоні ризику через агресію рф.

Окремим напрямом роботи визначено інтеграцію ветеранів у суспільне життя. Йдеться про:

створення робочих місць;

розвиток ветеранського підприємництва;

формування конкурентного середовища між громадами у створенні можливостей для колишніх військових.

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук наголосила на важливості реабілітації та повернення у суспільство не лише ветеранів, але й цивільних, звільнених із полону.

📢 «З початку війни ми повернули до України 7000 оборонців. Половина з них не мають, куди їхати – це військові з Луганщини та Донеччини», – зазначила вона.

Крім стратегічних пріоритетів, учасники Конгресу також підбили підсумки вже реалізованих ініціатив попередніх засідань. За словами голови Луганської ОВА, «Сьогодні наші міжнародні партнери переконались у спільній, міцній й консолідованій позиції центральної влади, регіонів та громад».

Конгрес місцевих влад вкотре підтвердив свою роль платформи, яка об’єднує державу, громади та міжнародних партнерів задля формування єдиного підходу до вирішення викликів воєнного часу.

☝️ Також раніше було повідомлено, що очільник Луганської області Олексій Харченко взяв участь у дискусійній панелі «Поточний порядок денний територіальних громад прифронтових регіонів України» в межах засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.