Очільник Луганщини долучився до засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України

Очільник Луганської області Олексій Харченко взяв участь у дискусійній панелі «Поточний порядок денний територіальних громад прифронтових регіонів України» в межах засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у п’ятницю, 5 вересня.

Центральною темою обговорення стали питання підтримки та розвитку прифронтових територій, які перебувають у надзвичайно складних умовах через війну.

У дискусійній панелі обговорювалися урядові рішення, спрямовані на відновлення інфраструктури та забезпечення життєдіяльності громад. Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, зокрема, навів приклад міста Бородянка, де вдалося відновити 80 % пошкоджених об’єктів, серед яких понад 600 житлових будинків. Він підкреслив, що реалізація державної політики відбудови дає реальні результати.

☝️ Наразі у Бородянці діє сучасна 5G-телекомунікаційна мережа, житлові будинки обладнані сонячними панелями, створені умови безбар’єрності, а також впроваджено систему «Безпечне місто».

На Конгресі презентували й результати роботи державних програм «єВідновлення», «єОселя» та забезпечення муніципальним житлом.

Кулеба повідомив, що готуються законопроєкти, які закладуть основи державної житлової політики та створять механізми для розширення системи соціального житла. Це, за його словами, відкриє нові можливості для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), котрі потребують підтримки.

Окремий блок дискусії стосувався питань безпеки мешканців прифронтових територій.

До кінця року у всіх громадах з’являться офіцери-рятувальники, завданням яких стане оперативне реагування на надзвичайні ситуації. Планується, що допомога постраждалим буде надходити не пізніше ніж через 10 хвилин після сигналу тривоги.

Крім того, розглядається переведення усіх центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) у формат «фронт-офісів», які забезпечуватимуть прийом та видачу документів, що наразі доступні виключно у підрозділах Державної міграційної служби.

Керівники прифронтових територій озвучили низку проблем, які безпосередньо впливають на функціонування громад. Зокрема, вони наголосили на необхідності надання спеціального статусу вчителям та лікарям, які працюють у зонах можливих бойових дій. Також було піднято питання відсутності дієвого механізму передачі матеріально-технічних ресурсів приватним операторам критичної інфраструктури для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Серед інших проблем — складності у реалізації постанови Кабінету Міністрів № 815, що передбачає дистанційне обстеження зруйнованого житла у зонах активних бойових дій. («Деякі питання проведення дистанційного обстеження знищених окремих категорій об’єктів нерухомого майна, які розташовані на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси»).

Голови громад запропонували вдосконалити підхід і запровадити два формати:

для територій, де бойові дії відбуваються безпосередньо;

для тих, що мають ризики загострення.

📢 «У світі немає практики дистанційного обстеження територій. Ми маємо створити дієвий механізм його проведення. Тож, постанова буде постійно оновлюватись. Чекаємо на пропозиції», — підсумував Олексій Кулеба.

