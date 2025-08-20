Конференція освітян Луганщини: новий навчальний рік, цифрові центри та міжнародна підтримка

Відбулася традиційна серпнева конференція освітян Луганщини, яка цього року мала особливе значення. На ній розглянули питання підготовки до нового навчального сезону, впровадження сучасних технологій та пошуку відповідей на виклики, що постали перед освітянами під час війни. Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) в середу, 20 серпня.

До заходу онлайн долучився очільник області Олексій Харченко, який перебуває у прифронтових регіонах і проводить зустрічі з українськими військовими. Він звернувся до вчителів із подякою та наголосив на їхній ролі у збереженні єдиного освітнього простору.

📢 «Високий рівень знань, які ви надаєте нашим учням, і той зв’язок, що тримаєте з кожною дитиною, – велика персональна заслуга кожного педагога. Сьогодні є різні думки стосовно дистанційного навчання, але саме ви – учителі Луганщини – змогли довести, що попри усі складнощі та знаходячись у сотнях кілометрів один від одного, ви залишаєтеся потужним осередком знань та виховання», – наголосив Олексій Харченко.

Учасники конференції відзначили, що сьогодні школи та університети Луганщини виконують значно ширшу функцію, ніж просто освітню. Вони перетворилися на центри виховання, формування громадянської позиції та підтримки дітей і їхніх родин.

Попри складні умови, облдержадміністрація спільно з громадами, батьками та педагогами зуміла зберегти мережу закладів загальної середньої освіти та забезпечити продовження навчального процесу у дистанційному форматі.

На новий 2025/2026 навчальний рік поставлене завдання посилити практичну складову знань як учнів, так і вчителів. Формат самої конференції теж зазнав змін: вона стала майданчиком для обміну досвідом, колективного пошуку рішень та вироблення єдиних підходів до роботи освітньої системи в умовах війни.

✅ Серед головних пріоритетів нового навчального сезону визначено:

підвищення якості освіти;

модернізацію змісту навчання;

впровадження цифрових технологій та сучасних педагогічних методик.

Це має допомогти подолати освітні втрати дітей та підвищити конкурентоздатність випускників у майбутньому.

Під час виступу Олексій Харченко повідомив про запуск важливого міжнародного проєкту «Невідкладне покращення обладнання для надання освітніх послуг». Його реалізують спільно з Японським агентством міжнародного співробітництва. Три громади – Сіверськодонецька, Лисичанська та Рубіжанська – вже отримали сертифікати на сучасне мультимедійне обладнання для створення цифрових освітніх центрів.

📢 «Це обладнання допоможе створити якісний освітній контент, розвивати цифрові компетентності і максимально залучати дітей до навчання. Ми розраховуємо, що до кінця року такі центри з’являться в усіх громадах Луганщини», – зазначив Харченко.

Після вступної частини роботу конференції продовжила його заступниця Катерина Безгинська. Вона повідомила, що освітяни Луганщини працюватимуть у секційних форматах. Упродовж 20–29 серпня вони обговорюватимуть питання організації навчання, інноваційні методики викладання, розвиток національно-патріотичного виховання, а також шляхи подолання освітніх прогалин, яких зазнали діти через війну.

☝️ Також нагадаємо, що з 15 по 17 серпня у Києві відбулася форсайт-сесія «Майбутнє, яке ми можемо спрогнозувати». У дискусіях взяли участь представники облдержадміністрації, керівники Сіверськодонецької райдержадміністрації (РДА) та міської військової адміністрації (МВА) — Роман Власенко та Євгенія Бойко.