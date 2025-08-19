Вівторок, 19 Серпня, 2025
У Києві відбулася форсайт-сесія «Майбутнє, яке ми можемо спрогнозувати» для розвитку громад Луганщини

З 15 по 17 серпня у Києві відбулася форсайт-сесія «Майбутнє, яке ми можемо спрогнозувати». Захід організували в межах регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2022–2026 роки. Про подію повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у понеділок, 18 серпня.

У дискусіях взяли участь представники облдержадміністрації, керівники Сіверськодонецької райдержадміністрації (РДА) та міської військової адміністрації (МВА) — Роман Власенко та Євгенія Бойко. До них приєдналися члени громадської організації «Кризовий медіа-центр «Сіверський Донець», активісти, вчені та молодь. Саме така аудиторія дозволила сформувати комплексне бачення подальшого розвитку регіону.

Пілотним майданчиком для впровадження напрацювань обрали Сіверськодонецьку громаду. Надалі її досвід планують поширювати на інші громади Луганської області, щоб створити масштабну модель відновлення.

Модераторами виступили відомі експерти:
  • Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень;
  • Сергій Данилов, заступник директора Центру.

✅ Вони пояснили учасникам методологію роботи з проєктами майбутнього, приділивши увагу мистецтву формування сценаріїв у ситуації невизначеності. Окремо розглядали поняття «ключові невизначеності», побудову альтернативних сценаріїв, визначення стратегічних орієнтирів та пошук «слабких сигналів».

✅ Другий день став практичним етапом. Учасники випробували інструменти прогнозування, аналізували можливі події, технології, персоналії та навички, що впливатимуть на розвиток громад. Така робота допомогла зрозуміти, як комплексно оцінювати майбутні виклики.

✅ Фінальний етап сесії був присвячений інтеграції результатів. Учасники намагалися поєднати різні елементи форсайту та визначити, які чинники матимуть найбільший вплив у перспективі. Також обговорювали взаємозв’язки між трендами та можливі шляхи реагування громад.

Отримані напрацювання стануть основою для створення проєктів у сфері державного управління та громадської активності. Їх планують застосовувати під час процесу деокупації територій Луганської області та подальшого відновлення. Учасники переконані, що досвід можна масштабувати й для інших регіонів, не обмежуючись лише Луганщиною.

Форсайт-сесію організували в межах проєкту «Імпульс», який реалізується за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та Фонду Східна Європа. Фінансову допомогу надали уряди Норвегії (Norad) та Швеції (Sida). При цьому організатори зазначили, що зміст заходу не обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження», Фонду Східна Європа, уряду Норвегії чи уряду Швеції.

Проведення у Києві форсайт-сесії стало важливим кроком у плануванні майбутнього Луганської області. Отримані знання та напрацювання допоможуть громадам підготуватися до викликів відновлення й створити чітку стратегію дій після деокупації.

☝️ Також нагадаємо, що у Львівській області для дітей, які вимушено покинули Луганщину, організували пізнавальну екскурсію на ТОВ «Рубіжанська панчішна мануфактура». Підприємство було відновлено після релокації.

