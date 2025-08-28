Коломийчиська громада виділятиме фінансову допомогу на переїзд і оренду житла

У Коломийчиській територіальній громаді (ТГ) внесли зміни до Комплексної програми соціального захисту населення на 2023–2025 роки, які передбачають нові можливості фінансової підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це повідомила Луганська ОВА в четвер, 28 серпня.

Одним із ключових напрямів стало надання одноразової матеріальної допомоги для компенсації транспортних витрат. Саме тих, що пов’язані із переїздом до місця працевлаштування чи нового проживання.

Виплати розраховані з урахуванням кількості членів родини. Для особи, яка переїжджає, передбачено 2 000 гривень, а для кожного члена її сім’ї – 1 500 гривень. Ці кошти мають компенсувати витрати на перевезення майна та переселення в інший населений пункт, де переселенець отримує роботу.

Окремим пунктом програми передбачена підтримка переселенців у період адаптації на новому місці. Йдеться про одноразову матеріальну допомогу для покриття витрат на оренду житла. Вона виплачується протягом перших трьох місяців за умови офіційного працевлаштування. Розмір допомоги становить 5 000 гривень на основного заявника та 1 500 гривень на кожного члена родини, але сума не може перевищувати реальну вартість місячної оренди житла.

Програмою передбачено, що одноразова матеріальна підтримка може надаватися не лише ВПО, а й ветеранам війни та членам їхніх родин, родинам загиблих військових і Захисників України, малозабезпеченим сім’ям, а також студентам чи випускникам закладів професійної та фахової передвищої освіти, які ще не працевлаштовані.

Громада прагне охопити підтримкою найбільш вразливі категорії населення, які потребують фінансової допомоги для забезпечення життєвих потреб у складний час.

Рішення спрямовані на полегшення процесу інтеграції переселенців у приймаючі громади, а також на підвищення їхніх шансів знайти стабільну роботу та облаштувати побут на новому місці.

📞 За детальнішою інформацією мешканців закликають звертатися за номером телефону: 097 085 89 17.

☝️ Також нагадаємо, що жителі Луганської області, які втратили роботу через війну та готові працевлаштуватися в інших містах, отримають фінансову допомогу. Загальна сума передбачених коштів становить 38,41 млн грн.