Коломийчиська громада спрямувала понад 3 мільйони гривень на підтримку оборонців, ветеранів і їхніх родин

Коломийчиська громада продовжує активно підтримувати українських військових, ветеранів і їхні сім’ї, спрямовуючи значні кошти з місцевого бюджету на соціальні та оборонні ініціативи. Згідно з даними Луганської обласної військової адміністрації, загальна сума допомоги у 2025 році перевищила три мільйони гривень.

📌 У межах Комплексної програми соціального захисту населення Коломийчиської територіальної громади на 2023–2025 роки передбачено 415 тисяч гривень. Ці кошти спрямовані на підтримку військовослужбовців, ветеранів і членів їхніх родин. Цьогоріч допомогою за цією програмою вже скористалася 31 людина, отримавши виплати на загальну суму 93 тисячі гривень.

📌 Окрема увага приділяється ініціативі «Громада – Захисникам і Захисницям України», на яку у 2025 році було закладено 1 мільйон 630 тисяч гривень. Від початку року фінансову підтримку отримали 36 людей, загальний обсяг допомоги склав 930 тисяч гривень.

☝️ Значну частину бюджету спрямовано також на підтримку українських військових підрозділів. За рахунок субвенцій з бюджету Коломийчиської громади бійцям 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса було перераховано 2 003 625 гривень. Ці кошти використані на виконання завдань, пов’язаних із захистом суверенітету та територіальної цілісності держави.

Крім фінансової допомоги, громада дбає і про медичний супровід ветеранів. У межах співпраці з Рубіжанською міською лікарнею, яка наразі функціонує в Харкові, ветерани та члени їхніх родин з Коломийчиської громади мають можливість отримати безкоштовну первинну медичну допомогу.

Завдяки цим ініціативам громада забезпечує захисників необхідними ресурсами та створює умови для їх соціальної стабільності після служби.

