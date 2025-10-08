Сватівська громада активно підтримує Сили оборони та допомагає ветеранам

Сватівська громада продовжує системно підтримувати українських військових, ветеранів та родини полеглих Захисників. Як повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у середу, 8 жовтня, громада реалізує Комплексну міську програму соціальної підтримки сімей учасників АТО/ООС, ветеранів війни, поранених бійців та вшанування пам’яті загиблих на 2024–2027 роки.

Програма спрямована на зміцнення соціального захисту військових і членів їхніх сімей, а також на створення умов для реабілітації ветеранів та полонених, що повернулися додому.

☝️ За дев’ять місяців поточного року громада вже направила 339 500 гривень грошової допомоги. Зокрема:

діючим військовослужбовцям — 180 000 грн ;

; звільненим з полону воїнам — 60 000 грн ;

; членам сімей загиблих або померлих Захисників і Захисниць України — 40 000 грн.

Крім індивідуальної допомоги, Сватівська громада спрямовує значні ресурси на посилення обороноздатності країни. Для підтримки Збройних Сил України передбачено міжбюджетні трансферти, серед яких:

субвенція з місцевого бюджету державному — 34 720 461,00 грн , з яких за дев’ять місяців 2025 року перераховано 14 011 200,00 грн ;

, з яких за дев’ять місяців 2025 року перераховано ; дотація з місцевого бюджету — 32 493 151,00 грн.

Ці кошти допомагають забезпечувати потреби української армії, підтримувати функціонування військових частин та покращувати матеріально-технічну базу оборони.

💬 Сватівська громада демонструє приклад ефективної взаємодії місцевої влади з військовими структурами. А також реальної турботи про тих, хто боронить країну. Місцева влада наголошує, що така підтримка буде тривати і надалі, адже забезпечення соціальної стабільності та оборонного потенціалу — одне з головних завдань громади.

☝️ Також нагадаємо, що Красноріченська громада продовжує реалізовувати програму підтримки ветеранів та родин загиблих українських Захисників.