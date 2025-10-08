Четвер, 9 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Сватівська громада активно підтримує Сили оборони та допомагає ветеранам

Денис Молотов
Денис Молотов
Сватівська громада активно підтримує Сили оборони та допомагає ветеранам

Сватівська громада продовжує системно підтримувати українських військових, ветеранів та родини полеглих Захисників. Як повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у середу, 8 жовтня, громада реалізує Комплексну міську програму соціальної підтримки сімей учасників АТО/ООС, ветеранів війни, поранених бійців та вшанування пам’яті загиблих на 2024–2027 роки.

Програма спрямована на зміцнення соціального захисту військових і членів їхніх сімей, а також на створення умов для реабілітації ветеранів та полонених, що повернулися додому.

☝️ За дев’ять місяців поточного року громада вже направила 339 500 гривень грошової допомоги. Зокрема:

  • діючим військовослужбовцям — 180 000 грн;
  • звільненим з полону воїнам — 60 000 грн;
  • членам сімей загиблих або померлих Захисників і Захисниць України — 40 000 грн.

Крім індивідуальної допомоги, Сватівська громада спрямовує значні ресурси на посилення обороноздатності країни. Для підтримки Збройних Сил України передбачено міжбюджетні трансферти, серед яких:

  • субвенція з місцевого бюджету державному — 34 720 461,00 грн, з яких за дев’ять місяців 2025 року перераховано 14 011 200,00 грн;
  • дотація з місцевого бюджету — 32 493 151,00 грн.

Ці кошти допомагають забезпечувати потреби української армії, підтримувати функціонування військових частин та покращувати матеріально-технічну базу оборони.

💬 Сватівська громада демонструє приклад ефективної взаємодії місцевої влади з військовими структурами. А також реальної турботи про тих, хто боронить країну. Місцева влада наголошує, що така підтримка буде тривати і надалі, адже забезпечення соціальної стабільності та оборонного потенціалу — одне з головних завдань громади.

☝️ Також нагадаємо, що Красноріченська громада продовжує реалізовувати програму підтримки ветеранів та родин загиблих українських Захисників.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

росія атакувала Україну 183 ударними дронами

ВІЙНА

Найскладніша ситуація зі світлом на Сумщині та Чернігівщині, в окремих регіонах обмеження

ПОДІЇ

Зеленський обговорював з Трампом далекобійні системи

ВАЖЛИВО

Родини загиблих Захисників долучилися до проєкту «Танці без меж»

ЛУГАНЩИНА

Понад 20 атак за поточну добу відбито на Покровському напрямку, бої тривають, ворог намагається прорвати оборону ЗСУ – Генштаб

ВІЙНА

Неможливість проведення місцевих виборів підтверджено в Раді

ВАЖЛИВО

Очільницю «виборчої комісії лнр» судитимуть за колабораційну діяльність

КРИМІНАЛ

СБУ влаштували окупантам «спекотний» вересень на Луганщині

ЛУГАНЩИНА

“Мадяр” оголосив про масштабне переформатування та збільшення Сил Безпілотних Систем ЗСУ

ПОДІЇ

Шостка тимчасово без світла через ремонт після російського удару

ВАЖЛИВО

Нічна ворожа атака на Запоріжжя: одна загибла, десятеро поранених

ВАЖЛИВО

У Тюмені на росії заявили про атаку дронів на промислове підприємство

ВІЙНА

Рубіжанська громада спрямувала понад 7 мільйонів гривень на підтримку Захисників

ЛУГАНЩИНА

Мерц розповів про суперечку з Орбаном через війну

ПОЛІТИКА

На росії дрони вдарили по НПЗ Лукойл в Кстово

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"