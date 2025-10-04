Субота, 4 Жовтня, 2025
КРИМІНАЛ

Колаборанти Луганщини отримують вироки за участь у псевдореферендумі

Денис Молотов
Денис Молотов
Служба безпеки системно притягує до відповідальності ворожих поплічників, колаборантів та зрадників, які брали участь в організації та проведенні псевдореферендуму на тимчасово окупованій Луганщині у вересні 2022 року. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Колаборанти Луганщини отримують вироки за участь у псевдореферендумі 📊 За матеріалами слідчих СБУ повідомлено про підозру у злочинах проти національної безпеки 146 особам. Уже винесено як реальні, так і заочні вироки 13 зловмисникам. Ще 120 кримінальних проваджень перебувають на розгляді в судах.

Серед фігурантів – керівники терористичної організації «лнр», члени так званої «виборчої комісії», псевдодепутати, голови та учасники «виборчих дільниць», а також інші особи, які забезпечували проведення «голосування» під тиском зброї.

☝️ Влітку цього року до 15 років позбавлення волі заочно засуджено мешканку Луганська, яка на час «референдуму» обіймала посаду «заступниці голови громадської ради лнр», а нині є «депутатом» окупаційного псевдопарламенту. Вона ініціювала «звернення» до пасічника та «народної ради лнр» із закликом провести незаконне «голосування». Саме після цього окупанти розгорнули кампанію псевдореферендуму на Луганщині.

Колаборанти Луганщини отримують вироки за участь у псевдореферендумі Крім того, по 10 років ув’язнення заочно отримали колаборанти зі Сватівського та Старобільського районів. Вони працювали у «виборчих комісіях», проводили агітацію та схиляли місцевих мешканців підтримати приєднання Луганщини до рф.

Також набув чинності вирок щодо генеральної директорки найбільшого поліграфічного підприємства Луганська — «Прес-Експрес». За матеріалами СБУ, у вересні 2022 року вона організувала друк понад 1 млн 360 тис. бюлетенів для фейкового «референдуму». Керівництво змушувало працівників брати участь у голосуванні, а саме підприємство систематично постачало окупантам пропагандистську та бланкову продукцію. Жінку заочно засуджено до 5 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі триває робота зі встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, які сприяли окупантам у проведенні псевдореферендуму на Луганщині та в захопленні регіону.

Оперативні та слідчі дії здійснює ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України повідомила про підозру завідувачу «Станично-Луганського краєзнавчого музею», який продовжує активно співпрацювати з окупаційною адміністрацією рф.

