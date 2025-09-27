Субота, 27 Вересня, 2025
Музей у Станиці Луганській став інструментом російської пропаганди – СБУ

Денис Молотов
Денис Молотов
Служба безпеки України повідомила про підозру завідувачу «Станично-Луганського краєзнавчого музею», який продовжує активно співпрацювати з окупаційною адміністрацією рф. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними слідства, музей перетворили на важливий елемент кремлівської пропаганди, а його очільник став активним учасником просування російських наративів.

Музей у Станиці Луганській став інструментом російської пропаганди – СБУ Слідчі встановили, що фігурант систематично виступає в інтерв’ю та коментарях пропагандистським ЗМІ, відкрито підтримуючи агресію рф проти України. При цьому він поширює вигадані тези про «українських націоналістів» і «споконвічну руську присутність» на Луганщині. У своїх висловлюваннях завідувач музею стверджував, що «українців тут ніколи не було».

За задумом кремлівських кураторів, музей у Станиці Луганській має позиціонувати окуповану територію як «історично російську». Центральне місце в експозиції відведено образу «донського козацтва» та його ролі у війні проти України.

Після початку окупації заклад відвідали міністр і заступник міністра культури рф. Згодом до музею завезли велику кількість експонатів, які не мають жодного стосунку до Луганщини, але вихваляють російську воєнну історію. Частину експонатів музей отримав завдяки сприянню першого заступника керівника адміністрації президента рф та ватажка так званої «лнр» леоніда пасічника.

Окрім експозицій, у музеї регулярно організовують екскурсії та заняття з «військово-патріотичного виховання». На ці заходи привозять школярів із різних населених пунктів тимчасово окупованої Луганської області, щоб проводити пропагандистську обробку молоді.

СБУ інкримінує завідувачу музею здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією, спрямованої на підтримку окупаційного режиму та його збройних формувань, а також на уникнення відповідальності росії за агресію проти України. Його дії кваліфіковано за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – колабораційна діяльність.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також нагадаємо, що в ніч на 25 вересня окупаційна влада Луганщини поширила чергову заяву про нібито атаку українських сил на енергетичні об’єкти. Голова так званої «лнр» леонід пасічник стверджує, що Збройні сили України намагалися вивести з ладу Луганську ТЕС.

