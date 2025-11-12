Кількість поранених після атаки “шахедів” у Харкові зросла

Середа, 12 Листопада, 2025
У Харкові внаслідок ранкової атаки російських ударних дронів кількість постраждалих зросла до п’яти людей. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у Telegram у середу, 12 листопада.

За словами очільника ОВА, російські війська спрямували три безпілотники типу «Герань-2» по житлових кварталах Холодногірського району.

📢 «Постраждали п’ятеро людей, чотирьох із них госпіталізували. Усім надається кваліфікована медична допомога. Двох людей працівники ДСНС врятували із заблокованих квартир», – зазначив Синєгубов.

Унаслідок ударів було пошкоджено цивільне підприємство, а також житлові будинки, розташовані поблизу. На території спалахнули дві пожежі: одну вдалося ліквідувати, іншу — локалізовано. На місці працюють усі профільні служби, триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

У поліції Харківської області уточнили, що удари сталися близько 9:20.

📢 «Внаслідок ударів постраждали п’ятеро людей. 12 листопада близько 9:20 війська рф здійснили обстріл з застосуванням БпЛА по Холодногірському району. Пошкоджені приватні будинки, цивільне підприємство, вантажне авто. Постраждали чотири людини. Їх госпіталізували. Також гострої реакції на стрес зазнала 30-річна жінка. Врятовано двоє людей із заблокованих квартир», – йдеться у повідомленні Поліції Харківської області.

Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за частиною першою статті 438 Кримінального кодексу України — «воєнні злочини». На місці обстрілу поліцейські збирають докази чергового злочину російської армії проти мирного населення.

ДСНС повідомила, що після влучання дронів загорілися конструктивні елементи складської будівлі та допоміжної споруди на території цивільного підприємства.

📢 «Горіли конструктивні елементи складської будівлі та допоміжної споруди на території цивільного виробничого підприємства. Пошкоджені поруч розташовані житлові будинки та інші будівлі», – зазначили у службі.

Нагадаємо, у ніч на 12 листопада російська армія здійснила масовану атаку 121 ударним дроном. Підрозділи протиповітряної оборони знищили 90 БпЛА, однак 31 безпілотник влучив у 19 різних локацій по території України.

☝️ Раніше повідомлялося, що одразу після атаки було відомо про трьох поранених. Згодом дані оновили після роботи рятувальників та уточнення медиків.

👉 Також нагадаємо, 217 боїв на фронті сталося за минулу добу. Це на чверть більше у порівнянні з показником днем раніше, епіцентр – Покровський напрямок, але ворог також активніший на Олександрівському напрямку, повідомили у ранковому зведенні 12 листопада у Генеральному штабі ЗСУ

