Кількість поранених після атаки “шахедів” у Харкові зросла

У Харкові внаслідок ранкової атаки російських ударних дронів кількість постраждалих зросла до п’яти людей. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у Telegram у середу, 12 листопада.

За словами очільника ОВА, російські війська спрямували три безпілотники типу «Герань-2» по житлових кварталах Холодногірського району.

📢 «Постраждали п’ятеро людей, чотирьох із них госпіталізували. Усім надається кваліфікована медична допомога. Двох людей працівники ДСНС врятували із заблокованих квартир», – зазначив Синєгубов.

Унаслідок ударів було пошкоджено цивільне підприємство, а також житлові будинки, розташовані поблизу. На території спалахнули дві пожежі: одну вдалося ліквідувати, іншу — локалізовано. На місці працюють усі профільні служби, триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

1 з 6

У поліції Харківської області уточнили, що удари сталися близько 9:20.

📢 «Внаслідок ударів постраждали п’ятеро людей. 12 листопада близько 9:20 війська рф здійснили обстріл з застосуванням БпЛА по Холодногірському району. Пошкоджені приватні будинки, цивільне підприємство, вантажне авто. Постраждали чотири людини. Їх госпіталізували. Також гострої реакції на стрес зазнала 30-річна жінка. Врятовано двоє людей із заблокованих квартир», – йдеться у повідомленні Поліції Харківської області.

Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за частиною першою статті 438 Кримінального кодексу України — «воєнні злочини». На місці обстрілу поліцейські збирають докази чергового злочину російської армії проти мирного населення.

1 з 8

ДСНС повідомила, що після влучання дронів загорілися конструктивні елементи складської будівлі та допоміжної споруди на території цивільного підприємства.

📢 «Горіли конструктивні елементи складської будівлі та допоміжної споруди на території цивільного виробничого підприємства. Пошкоджені поруч розташовані житлові будинки та інші будівлі», – зазначили у службі.

1 з 6

Нагадаємо, у ніч на 12 листопада російська армія здійснила масовану атаку 121 ударним дроном. Підрозділи протиповітряної оборони знищили 90 БпЛА, однак 31 безпілотник влучив у 19 різних локацій по території України.

☝️ Раніше повідомлялося, що одразу після атаки було відомо про трьох поранених. Згодом дані оновили після роботи рятувальників та уточнення медиків.

👉 Також нагадаємо, 217 боїв на фронті сталося за минулу добу. Це на чверть більше у порівнянні з показником днем раніше, епіцентр – Покровський напрямок, але ворог також активніший на Олександрівському напрямку, повідомили у ранковому зведенні 12 листопада у Генеральному штабі ЗСУ