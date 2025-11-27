Хто стоїть за зливом розмови Віткоффа? — ЗМІ шукають відповідь

Злив у ЗМІ розмови між спецпосланцем США Стівом Віткоффом і радником путіна юрієм ушаковим став причиною широкої хвилі обговорень у дипломатичних колах. Видання The Wall Street Journal повідомило 26 листопада, що після оприлюднення аудіо почалася глобальна дискусія про те, хто саме міг здійснити витік «плівок Віткоффа» і з якою метою.

Можливості й мотиви

За даними медіа, нині по всьому світу — від професійних дипломатів до незалежних дослідників — обговорюють можливості й мотиви:

Перше питання стосується того, хто має технічну можливість перехопити телефонну розмову високопосадовців росії й США.

Друге — кому був найбільш вигідним такий крок, адже злив розмови може суттєво впливати на дипломатичний контекст війни проти України.

Однією з озвучених версій стало припущення, що злив могла здійснити європейська розвідка. Деякі офіційні особи в Європі вважають, що певні спецслужби були зацікавлені у зриві можливого плану припинення вогню, який у низці європейських столиць розглядали як занадто вигідний для москви. Саме цю версію російські чиновники швидко підхопили й подали як одну з основних.

Інші джерела звертають увагу на внутрішньоросійські мотиви. Деякі європейські посадовці припускають, що витік міг бути організований певними групами всередині російського істеблішменту або пов’язаними з олігархами, які отримують значні прибутки від війни. Один зі співрозмовників видання висловив думку, що злив розмови може бути елементом внутрішньої силової гри. За його словами, цим могли демонструвати, що Віткофф «у них у кишені».

Серед інших припущень озвучена гіпотеза, що до витоку міг бути причетний американський співробітник спецслужб. За словами деяких чиновників, усередині США є ті, хто побоюється, що президент Дональд Трамп може піти на угоду, вигідну росії, і тому могли мати мотиви оприлюднити запис.

📢 «Усі намагаються зрозуміти, що сталося», — говорить Емілі Ферріс, експертка з питань росії в Королівському об’єднаному інституті оборонних досліджень у Лондоні. — «Останні тижні були дуже хаотичними, і це лише додає туману й невизначеності — тепер довіряти важко будь-якій стороні».

Представник адміністрації Трампа заявив, що, на його думку, запис був злитий іноземною спецслужбою, а основною мішенню був сам ушаков. Він додав, що розмови кремлівського чиновника були перехоплені також у другому записі — під час його спілкування з кіріллом дмітрієвим.

Європейський співробітник служби безпеки наголосив, що десятки держав мають можливість перехоплювати розмови ушакова, оскільки він користується звичайним мобільним зв’язком. При цьому він визнав, що головним підозрюваним може бути одна з європейських країн. Однак він не виключив і росію, оскільки всередині російських структур триває боротьба за вплив, зокрема навколо ролі дмітрієва як переговорника.

Інформаційний “хаос”

Хто б не здійснив злив розмови, він лише збільшив хаос, що супроводжує дипломатичні процеси довкола війни. Ферріс підкреслила, що для москви така ситуація цілком прийнятна.

📢 «Для росіян це ідеальна ситуація: їм майже нічого не треба робити. Усі їхні реакції показують, що вони не відчувають жодної потреби поспішати».

При цьому заступник міністра закордонних справ росії сєргєй рябков заявив, що цілі росії у «спеціальній військовій операції» залишаються незмінними — незалежно від того, хто записав розмову та злив її у медіа.

📌 Раніше Bloomberg опублікувало розшифровки двох приватних бесід ушакова: одну зі Стівом Віткоффом, якому радили, як представити Дональду Трампу російські пропозиції «мирного плану», і другу — з кіріллом дмітрієвим. У ній вони обговорювали схему передачі російського варіанту документа команді Трампа, щоб американська сторона представила його як власний.

📌 The Wall Street Journal зазначає, що Віткофф фактично зірвав постачання крилатих ракет Tomahawk Україні, даючи поради юрію ушакову. Через такі дії у США на його адресу пролунала різка критика. Деякі члени Конгресу й інші політики назвали його «зрадником» та «російським агентом» і закликали до звільнення.