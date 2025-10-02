Четвер, 2 Жовтня, 2025
Харківський офіцер ТЦК підозрюється у зловживанні доступом до системи “Оберіг”

Денис Молотов
Денис Молотов
Харківський офіцер ТЦК підозрюється у зловживанні доступом до системи

Офіс генпрокурора поінформував про підозру заступнику начальника РТЦК та СП Харкова. Майор, використовуючи свій цифровий ключ, несанкціоновано вносив зміни до автоматизованої системи «Оберіг».

За даними слідства, посадовець вносив неправдиву інформацію щодо військовозобов’язаних: ставив людей на облік без їх фактичної присутності, а також незаконно знімав із розшуку тих, хто реально не з’являвся до ТЦК та СП.

☝️ Слідство встановило, що таким чином офіцер втрутився у дані щонайменше 29 військовозобов’язаних.

Нагадаємо, раніше було завершено досудове розслідування стосовно двох посадовців командування одного з родів військ ЗСУ. Вони організували незаконну схему внесення змін до військово-облікових даних у двох ТЦК та СП у Києві та на Волині.

Крім того, в Івано-Франківській області викрили посадовця військкомату, який за хабарі допомагав чоловікам уникати мобілізації.

👉 Також нагадаємо, що у соціальних мережах 7 вересня почали поширювати повідомлення про нібито факти вимагання у ТЦК. Зокрема, кілька популярних пабліків опублікували історію військового, який стверджував, що в одному зі столичних збірних пунктів називався «прайс» на незаконні послуги. За його словами, працівники нібито вимагали $8 тисяч за переведення мобілізованого до конкретного підрозділу через рекрутинг та $30 тисяч за можливість «піти додому».

