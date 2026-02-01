Керівнику «спецпідготовки» «мвд рф» на Луганщині оголосили підозру

За матеріалами Служби безпеки України підозру в колабораційній діяльності отримав фігурант, який керує так званою «спецпідготовкою» окупантів у підрозділах «мвд рф» на території Луганської області. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними слідства, підозрюваний нині очолює так званий «відділ професійної підготовки управління по роботі з особовим складом мвд по лнр». На цій посаді він організовує вишкіл окупаційних «правоохоронців» за стандартами рф та готує їх до служби «в умовах сво».

Окрім цього, фігурант впроваджує на тимчасово окупованій Луганщині російський досвід силового придушення протестних акцій, а також практики ведення бойових дій проти України.

☝️ Слідчі встановили, що до 2014 року зловмисник проходив службу у спецпідрозділі міліції «Беркут», який був розформований після подій Революції Гідності. Надалі він зрадив присязі та добровільно перейшов на бік терористичної організації «лнр», а згодом обійняв штабну посаду в омон «Беркут» у складі мвс рф.

📢 За матеріалами СБУ фігуранту інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність. Санкція цієї статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі тривають комплексні заходи для затримання підозрюваного та притягнення його до відповідальності за злочини проти національної безпеки України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

