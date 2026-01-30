П’ятниця, 30 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

До суду скеровано справи колаборанток з окупаційної «митниці» Луганщини

Денис Молотов
До суду скеровано справи колаборанток з окупаційної «митниці» Луганщини
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Слідчі Служби безпеки України зібрали доказову базу щодо колабораційної діяльності мешканок Луганська, які впроваджували так звану «митну політику» держави-агресора на тимчасово окупованій території (ТОТ) області. Досудове розслідування завершено, а обвинувальні акти за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України скеровано до суду. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

☝️ Однією з обвинувачених є так звана «заступниця начальника Луганської митниці південного митного управління федеральної митної служби рф».

За матеріалами справи, фігурантка ще задовго до повномасштабного вторгнення рф працевлаштувалась до незаконного «державного митного комітету лнр». Після реорганізації цього псевдооргану у структурний підрозділ російської митниці вона отримала керівну посаду та нині відповідає за кадрове забезпечення незаконного «митного органу».

📌 Серед інших обвинувачених — начальниці підрозділів так званих:

  • «інспектування та профілактики правопорушень»;
  • «митних процедур та митного контролю».
До суду скеровано справи колаборанток з окупаційної «митниці» Луганщини 01
Служба безпеки України

Встановлено, що ці колаборантки перейшли на бік ворога після 2014 року та розпочали співпрацю з окупантами у складі незаконної «митниці лнр», створеної агресором одразу після захоплення ділянки українсько-російського кордону.

🔍 Усіх фігуранток оголошено у розшук.

За добровільне зайняття посад у незаконних правоохоронних органах на тимчасово окупованій території їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що СБУ задокументувала діяльність чотирьох мешканців Луганщини, які реалізують окупаційну політику рф у складі незаконних «органів влади».

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

ЄС вже остаточно схвалив заборону імпорту російського газу

ВАЖЛИВО

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 93 бойових зіткнення, ворог застосував 3198 дронів-камікадзе

ВІЙНА

Удари по енергетиці: знеструмлення зафіксовані у двох областях

ВАЖЛИВО

Ситуація у Києві залишається надскладною – Клименко

ПОДІЇ

В Україну повернули тіла 1000 загиблих військових: розпочато процес ідентифікації

ВАЖЛИВО

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 268 бойових зіткнень, ворог застосував 2,5 тис. дронів-камікадзе

ВІЙНА

Мерц позитивно оцінив старт переговорів Україна–США–росія

ПОЛІТИКА

“Всі ці відео – це “Голівуд”: у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди

ПОДІЇ

Іранські військові заявили про повну бойову готовність на тлі дій США

ПОЛІТИКА

Адміністрація Трампа таємно контактувала з канадськими сепаратистами — ЗМІ

ПОЛІТИКА

«Дискомбобулятор»: Трамп заявив про новітню зброю США

ПОЛІТИКА

Викрито колаборантів, які працюють в окупаційних «адміністраціях» на Луганщині

КРИМІНАЛ

Понад 600 житлових будинків у Києві досі без опалення після російських ударів

СУСПІЛЬСТВО

Чому фальцева черепиця має найкращий захист від опадів

СУСПІЛЬСТВО

Окупанти вдарили по Харкову ракетами та дронами: є постраждалі

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ