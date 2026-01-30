До суду скеровано справи колаборанток з окупаційної «митниці» Луганщини

Слідчі Служби безпеки України зібрали доказову базу щодо колабораційної діяльності мешканок Луганська, які впроваджували так звану «митну політику» держави-агресора на тимчасово окупованій території (ТОТ) області. Досудове розслідування завершено, а обвинувальні акти за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України скеровано до суду. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

☝️ Однією з обвинувачених є так звана «заступниця начальника Луганської митниці південного митного управління федеральної митної служби рф».

За матеріалами справи, фігурантка ще задовго до повномасштабного вторгнення рф працевлаштувалась до незаконного «державного митного комітету лнр». Після реорганізації цього псевдооргану у структурний підрозділ російської митниці вона отримала керівну посаду та нині відповідає за кадрове забезпечення незаконного «митного органу».

📌 Серед інших обвинувачених — начальниці підрозділів так званих:

«інспектування та профілактики правопорушень»;

«митних процедур та митного контролю».

Встановлено, що ці колаборантки перейшли на бік ворога після 2014 року та розпочали співпрацю з окупантами у складі незаконної «митниці лнр», створеної агресором одразу після захоплення ділянки українсько-російського кордону.

🔍 Усіх фігуранток оголошено у розшук.

За добровільне зайняття посад у незаконних правоохоронних органах на тимчасово окупованій території їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що СБУ задокументувала діяльність чотирьох мешканців Луганщини, які реалізують окупаційну політику рф у складі незаконних «органів влади».