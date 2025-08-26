Керівник ОП Єрмак і Умєров здійснили таємний візит до Катару

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та секретар Ради національної безпеки і оборони (колишній міністр оборони України) Рустем Умєров 26 серпня здійснили неанонсований візит до Катару. Про це Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналі.

📢 «Зустрілись з віце-прем’єр-міністром, державним міністром із питань оборони Держави Катар, його високоповажністю шейхом Саудом бін Абдулрахманом бін Хасаном Аль-Тані», – зазначив керівник ОП.

За його словами, переговори стосувалися питань безпеки та оборони, зокрема тих напрямків, які становлять спільний інтерес для України та Катару. Сторони також обговорили подальші кроки розвитку двостороннього партнерства.

Катар уже кілька років залишається важливим міжнародним посередником для України. Зокрема, держава неодноразово брала участь у процесах обміну полоненими між Києвом і москвою. А також допомагала у поверненні українських дітей, незаконно вивезених на росію чи на тимчасово окуповані території.

Неанонсований характер візиту, ймовірно, пояснюється чутливістю обговорюваних тем. Адже Катар відіграє ключову роль у міжнародних переговорах, зокрема й у сферах гуманітарної співпраці та безпеки.

Україна продовжує розширювати контакти з державами Близького Сходу. Вони вже зарекомендували себе як надійні посередники та партнери у питаннях, що мають стратегічне значення.

☝️ Також нагадаємо, що гарантії безпеки України мають бути юридично зобов’язальними та ефективними. Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга під час телефонної розмови з міністрами закордонних справ європейських країн та державним секретарем США Марком Рубіо.