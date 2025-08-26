Україна вимагає конкретних і дієвих гарантій безпеки – Андрій Сибіга

Гарантії безпеки України мають бути юридично зобов’язальними та ефективними. Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга під час телефонної розмови з міністрами закордонних справ європейських країн та державним секретарем США Марком Рубіо. Дипломат повідомив про результати дискусії у соцмережі Х (колишній Twitter) в ніч проти вівторка, 26 серпня.

За словами очільника української дипломатії, розмова була присвячена двом ключовим питанням – шляхам досягнення справедливого миру та виробленню надійних гарантій безпеки для України. Ініціатором зустрічі виступив Марко Рубіо. Участь у ній також взяли міністри закордонних справ Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Великої Британії, а також верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Кая Каллас.

Сибіга підкреслив, що обговорення спиралося на попередні контакти між лідерами держав. Також на результати візиту шостого президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Й на плідну роботу радників із питань національної безпеки. За його словами, саме системна дипломатична взаємодія створює підґрунтя для нових домовленостей, які мають бути закріплені юридично.

📢 «Я підтвердив позицію України, що гарантії безпеки мають бути конкретними, юридично зобов’язальними та ефективними», – заявив міністр. Він додав, що ці механізми не можуть обмежуватися лише військовим компонентом, адже «вони також мають бути багатовимірними, передбачати військовий, дипломатичний, правовий та інші рівні».

Учасники розмови погодилися, що основою будь-яких гарантій виступає саме українська армія.

📢 «Українська армія є фундаментальним рівнем будь-яких гарантій, тому її максимальне зміцнення є нашим головним пріоритетом», – наголосив Сибіга.

Крім того, міністр повідомив, що Україна готова до подальших кроків на шляху до миру.

📢 «Ми готові до зустрічей на рівні лідерів у будь-яких форматах і географічних точках. Ми готові покласти край убивствам і дати шанс дипломатії», – зазначив він.

Водночас Сибіга зауважив, що москва не може нескінченно відтягувати процес. Якщо росія продовжуватиме відкидати конструктивні пропозиції, то вона має зіткнутися з реальними наслідками. Йдеться про серйозне посилення санкційного тиску та подальше зміцнення оборонних можливостей України.

Дипломат підкреслив, що така стратегія є єдиним шляхом примусити кремль відмовитися від агресивних планів. Серед партнерів України вже сформувалася спільна думка: мир можливий лише тоді, коли він буде справедливим і захищеним від повторення російської агресії.

Нагадаємо, у Німеччині нещодавно наголосили, що гарантії безпеки, які отримає Україна, повинні максимально наближатися до стандартів членства в НАТО.

☝️ Також раніше повідомлялось, що прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко провела зустріч зі спеціальним представником президента США Кітом Келлогом.