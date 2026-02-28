Катування цивільних на Луганщині: СБУ повідомила про підозру двом бойовикам

Служба безпеки та прокуратура задокументували катування цивільних на тимчасово окупованій території Луганської області та зібрали доказову базу проти двох представників так званої «спецслужби лнр». Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Фігурантами досудового розслідування стали мешканці Луганська та Кадіївки (колишній Стаханов), які після 2014 року вступили до лав так званого «мгб лнр» і отримали посади «оперуповноважених».

За матеріалами справи, навесні 2022 року вони брали участь у масових облавах, які окупанти проводили у захоплених містах Луганщини. Під час цих рейдів зловмисники розшукували та викрадали людей із проукраїнською позицією, а також колишніх військових і правоохоронців.

СБУ зібрала свідчення потерпілих, яких незаконно утримували та піддавали фізичному й психологічному тиску в катівнях «мгб» у Луганську та інших населених пунктах області.

📢 За даними слідства, фігуранти особисто застосовували насильство до бранців, намагаючись вибити з них «зізнання» у співпраці із ЗСУ.

Серед задокументованих фактів — використання кайданків, удари прикладами автоматів і гумовими палицями, а також застосування електричного струму. Слідство також встановило численні випадки погроз убивством і сексуального насильства.

☝️ Потерпілих утримували в антисанітарних умовах без належної медичної допомоги.

Наразі обидва підозрювані продовжують службу на боці агресора у структурі так званого «уфсб рф по лнр» та, за даними слідства, причетні до подальшого терору проти цивільного населення.

На підставі зібраних доказів їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини, жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Тривають комплексні заходи для притягнення підозрюваних до відповідальності за злочини проти України.

Досудове розслідування здійснюють співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України задокументувала діяльність 39-річної мешканки Луганська, яка входить до головного штабу російської мілітарної організації «юнармія» та причетна до підготовки дітей до війни проти України.