ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

Катування цивільних на Луганщині: СБУ повідомила про підозру двом бойовикам

Денис Молотов
Катування цивільних на Луганщині: СБУ повідомила про підозру двом бойовикам
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Служба безпеки та прокуратура задокументували катування цивільних на тимчасово окупованій території Луганської області та зібрали доказову базу проти двох представників так званої «спецслужби лнр». Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Фігурантами досудового розслідування стали мешканці Луганська та Кадіївки (колишній Стаханов), які після 2014 року вступили до лав так званого «мгб лнр» і отримали посади «оперуповноважених».

За матеріалами справи, навесні 2022 року вони брали участь у масових облавах, які окупанти проводили у захоплених містах Луганщини. Під час цих рейдів зловмисники розшукували та викрадали людей із проукраїнською позицією, а також колишніх військових і правоохоронців.

СБУ зібрала свідчення потерпілих, яких незаконно утримували та піддавали фізичному й психологічному тиску в катівнях «мгб» у Луганську та інших населених пунктах області.

Катування цивільних на Луганщині: СБУ повідомила про підозру двом бойовикам 01
Служба безпеки України

📢 За даними слідства, фігуранти особисто застосовували насильство до бранців, намагаючись вибити з них «зізнання» у співпраці із ЗСУ.

Серед задокументованих фактів — використання кайданків, удари прикладами автоматів і гумовими палицями, а також застосування електричного струму. Слідство також встановило численні випадки погроз убивством і сексуального насильства.

☝️ Потерпілих утримували в антисанітарних умовах без належної медичної допомоги.

Наразі обидва підозрювані продовжують службу на боці агресора у структурі так званого «уфсб рф по лнр» та, за даними слідства, причетні до подальшого терору проти цивільного населення.

На підставі зібраних доказів їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини, жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Тривають комплексні заходи для притягнення підозрюваних до відповідальності за злочини проти України.

Досудове розслідування здійснюють співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України задокументувала діяльність 39-річної мешканки Луганська, яка входить до головного штабу російської мілітарної організації «юнармія» та причетна до підготовки дітей до війни проти України.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У районах Одеси зафіксовано перебої з водопостачанням

СУСПІЛЬСТВО

Жительку Луганська оголошено в розшук за підготовку дітей до служби в армії рф

КРИМІНАЛ

Луганщина виділила 68,27 млн грн на підтримку Сил оборони

ЛУГАНЩИНА

Україна та Туреччина працюють над новими обмінами полонених

ВАЖЛИВО

Атака на Запоріжжя: є загиблий і поранений

ВІЙНА

Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували

ПОДІЇ

Британія посилила допомогу Україні до річниці вторгнення

ВАЖЛИВО

рф атакувала залізничну інфраструктуру у 3 областях, у тому числі дитячу залізницю на Харківщині

ПОДІЇ

Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті – ЗМІ

ПОДІЇ

МЗС оприлюднило заяву до роковин повномасштабного вторгнення рф в Україну

ПОДІЇ

На фронті відбулося 216 бойових зіткнень, ворог застосував понад 2,1 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА

Безбар’єрність 2026: Луганщина долучається до нових державних проєктів

ЛУГАНЩИНА

Маніпуляція: США готується невдовзі зняти санкції з Росії — The Economist

СТОПФЕЙК

Буданов повідомив про нову зустріч з росіянами за участі США

ВАЖЛИВО

Делегація України обговорює з США економічну підтримку і обміни

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип