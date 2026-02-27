Жительку Луганська оголошено в розшук за підготовку дітей до служби в армії рф

Служба безпеки України задокументувала діяльність 39-річної мешканки Луганська, яка входить до головного штабу російської мілітарної організації «юнармія» та причетна до підготовки дітей до війни проти України. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними досудового розслідування, фігурантка є військовослужбовицею 3 загальновійськової армії південного військового округу збройних сил рф. У 2022 році вона обійняла посаду так званого «члена головного штабу всеросійського дитячо-юнацького військово-патріотичного суспільного руху «юнармія».

☝️ Перебуваючи на цій «посаді», жінка проводила активну діяльність із «перевиховання» українських дітей на тимчасово окупованій території Луганщини, поширювала пропаганду війни та залучала неповнолітніх до лав організації.

Слідство встановило, що в межах «юнармії» дітей навчають військовій підготовці: їх змушують опановувати збірку автоматів, стройову підготовку та вигукувати гасла про відданість армії рф. Зафіксовано, що окремі її колишні вихованці згодом брали участь у війні проти України.

📢 Також задокументовано участь підозрюваної у церемонії відкриття на базі однієї зі шкіл Луганська так званого «дому юнармії», де облаштовано спеціальні приміщення для вогневої та фізичної підготовки дітей.

Паралельно інструктори організації системно поширюють серед учнів кремлівську пропаганду та агітують їх вступати до підконтрольних рф збройних формувань.

Фігурантці інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Зловмисницю оголошено у розшук. Оскільки вона перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності.

Розслідування здійснювали співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що з початку 2026 року співробітники 3 управління Служба безпеки України у Донецькій та Луганській областях зосередили ключові зусилля на контррозвідувальній роботі в прифронтових районах сходу.