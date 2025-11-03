Понеділок, 3 Листопада, 2025
Катер рф із символікою «вагнера» помічено на кордоні з Естонією

Денис Молотов
Денис Молотов
Катер рф із символікою «вагнера» помічено на кордоні з Естонією

Міністерство закордонних справ Естонії 2 листопада повідомило про російський прикордонний катер під прапором приватної військової компанії «вагнер», який пересувався річкою Нарва на кордоні з Естонією та Ленінградською областю. Відео інциденту відомство опублікувало на платформі X (колишній Twitter).

☝️ У повідомленні МЗС йдеться, що катер, який мав позначки, схожі на символіку ПВК «вагнер», рухався вздовж державного кордону. Естонська сторона наголосила, що сприймає цей випадок як провокацію та передала запит до російського МЗС для офіційних роз’яснень.

📢 «Чи знову вагнер йде на москву, чи цього разу починає з Санкт-Петербурга? Складно сказати. З нашого боку має такий вигляд, ніби вони вже анексували російських прикордонників», — йдеться у саркастичному дописі естонського МЗС.

📍 Інцидент на Нарві стався на тлі нещодавніх порушень повітряного простору Естонії. Три російські винищувачі МіГ-31 вторглися в естонський простір і перебували там близько 12 хвилин, після чого естонське зовнішньополітичне відомство викликало тимчасового повіреного у справах рф і вручило йому ноту протесту.

☝️ Крім того, Естонія звернулася до НАТО із запитом на консультації згідно зі статтею 4 статуту Альянсу, яка передбачає обговорення ситуацій, що можуть становити загрозу безпеці держав-членів.

