НАТО відреагувало на вторгнення винищувачів рф у Естонію

НАТО і Естонія опинилися в центрі уваги після нового інциденту над Фінською затокою. У п’ятницю, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії та перебували там близько 12 хвилин.

📢 «Раніше сьогодні російські літаки порушили повітряний простір Естонії. НАТО негайно відреагував і перехопив російські літаки. Це ще один приклад безвідповідальної поведінки росії та здатності НАТО реагувати на такі дії», – заявила речниця Альянсу Елісон Гарт у соцмережі Х (колишній Twitter).

За даними Politico, для перехоплення МіГ-31 були підняті італійські винищувачі F-35, які виконують місію повітряної поліції НАТО в Балтійському регіоні.

У свою чергу, глава дипломатії ЄС Кая Каллас, яка є родом з Естонії, рішуче засудила інцидент з порушенням росіянами повітряного простору Естонії. Вона вважає це «надзвичайно небезпечною провокацією».

📢 «Це вже третє таке порушення повітряного простору ЄС за останні дні, що ще більше посилює напруженість у регіоні. ЄС повністю солідарний з Естонією», – наголосила вона у соцмережі Х (колишній Twitter).

Вона підкреслила, що перебуває на постійному зв’язку з урядом Естонії, й запевнила у підтримці держав-членів ЄС у зміцненні оборони країни за допомогою європейських ресурсів.

📢 «путін випробовує рішучість Заходу. Ми не повинні виявляти слабкість», – додала Каллас.

Одразу після інциденту Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах рф і висловило йому офіційний протест.

☝️ Також раніше глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас відреагувала на факт порушення румунського повітряного простору російським безпілотником.