Канцлер Німеччини оцінив перспективи миру між Україною та росією

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час з’їзду відділення Християнсько-демократичного союзу в Оснабрюку висловив обережний оптимізм щодо можливості досягнення миру між Україною та росією. Про це повідомило видання TRT Global.

📢 «Ми зробили перші кроки. Але я скажу образно: ми перебуваємо на дистанції в десять кілометрів і, можливо, пройшли перші двісті метрів. У будь-якому разі, ми рухаємося в правильному напрямку», – зазначив голова німецького уряду.

За словами Мерца, лише за останні три тижні Німеччина та Європейський Союз доклали більше дипломатичних зусиль, ніж у попередні місяці війни. Він підкреслив, що нині ЄС активно працює над пошуком політичних рішень, а не лише над військовою допомогою Україні.

📢 «Хай сьогодні ніхто більше не говорить, що ми обговорюємо тільки постачання зброї», – наголосив канцлер.

Разом із тим він зауважив, що шлях до врегулювання залишатиметься складним. Основна причина полягає у позиції російського диктатора владіміра путіна, який продовжує висувати вимоги, що унеможливлюють швидке досягнення компромісу.

📢 «Завдання з врегулювання війни протягом найближчих місяців залишається дуже складним», – підкреслив політик.

ЗМІ раніше повідомляли, що путін погодився на зустріч із шостим президентом України Володимиром Зеленським до кінця серпня. За інформацією журналістів, він начебто заявив про це в розмові з президентом США Дональдом Трампом. Очікувалось, що зустріч могла відбутися спочатку у двосторонньому форматі, а пізніше – за участі лідерів України, США та росії.

В Берліні визнають: шлях до миру буде тривалим і складним, канцлер Мерц бачить у нещодавніх кроках певний прогрес. Європейські країни, за його словами, готові надалі зміцнювати дипломатичний фронт і сприяти тому, щоб мирне врегулювання війни в Україні стало реальністю.

☝️ Також нагадаємо, що раніше про переговори протягом найближчих двох тижнів заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спілкування з журналістами.