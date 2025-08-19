Зеленський і путін проведуть зустріч найближчим часом — Мерц

Шостий президент України Володимир Зеленський і російський диктатор владімір путін проведуть переговори протягом найближчих двох тижнів. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спілкування з журналістами, повідомляє Reuters у вівторок, 19 серпня.

За словами Мерца, домовленість була досягнута після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором. Цей дзвінок відбувся у Вашингтоні під час перерви в переговорах, у яких брали участь президенти України та США, представники НАТО та європейські лідери.

📢 «Під час перерви в зустрічі американський президент поговорив телефоном з російським президентом і домовився, що зустріч між президентом росії та президентом України відбудеться протягом найближчих двох тижнів», – заявив Мерц.

Він також уточнив, що Трамп після цього має намір надіслати запрошення на тристоронню зустріч. За задумом, після попередніх переговорів Зеленського і путіна має відбутися ширший саміт за участі США, щоб, як висловився Мерц, «переговори могли по-справжньому розпочатися».

Німецький канцлер наголосив, що остаточне місце проведення саміту ще не визначене. Він водночас підкреслив, що участь путіна залишається під питанням, оскільки російський диктатор може не наважитися приїхати.

📢 «Ми не знаємо, чи вистачить у російського президент сміливості відвідати такий саміт. Тому потрібне переконання», – зазначив Мерц.

Канцлер додав, що Дональд Трамп був вражений єдністю європейських лідерів під час переговорів у Вашингтоні. Саме завдяки цій солідарності, за словами Мерца, діалог із США перейде до обговорення конкретних деталей щодо гарантій безпеки для України.

📢 «Абсолютно очевидно, що в цьому має брати участь уся Європа», – підсумував він.

Раніше повідомлялося, що владімір путін у розмові з Дональдом Трампом начебто підтвердив свою готовність зустрітися із Зеленським до кінця серпня. За попереднім планом, спершу має відбутися двостороння зустріч, а вже після неї — розширений формат за участі США, України та росії.

👍Також шостий президент України Володимир Зеленський після переговорів у Білому домі назвав вчорашню зустріч із 47-м президентом США Дональдом Трампом найкращою з усіх, що відбувалися раніше.

Таким чином, дипломатичні зусилля, які останніми днями активізували Вашингтон і європейські столиці, можуть привести до однієї з ключових подій війни — особистої зустрічі Зеленського і путіна. Вона має стати фундаментом для подальших переговорів щодо миру і безпеки.