Канада додала 100 танкерів рф до санкційного списку

Канада оголосила про розширення санкцій проти росії, включивши до списку ще 100 танкерів так званого «тіньового флоту». Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд, повідомляється на сайті відомства.

📢 «Щоб ще більше посилити наші зусилля щодо протидії ухиленню росії від санкцій, Канада додає до свого санкційного списку ще 100 суден з тіньового флоту росії», — сказала вона.

За словами Ананд, росія продовжує покладатися на доходи від нафти та газу для фінансування війни проти України. Для цього москва використовує «тіньовий флот», який забезпечує транспортування санкційних товарів і сировини, зокрема сирої нафти, до різних країн світу.

Міністерка наголосила, що нові обмеження спрямовані на зменшення можливостей росії фінансувати військові дії та завдавати шкоди цивільному населенню.

📢 «Канада залишається непохитною у своїй відданості суверенітету України та українського народу, який рішуче захищає свої права від руйнівних та агресивних дій путіна. Доки росія не припинить свою агресію, Канада продовжуватиме посилювати тиск за допомогою санкцій, у координації зі своїми союзниками та партнерами», — заявила Ананд.

📊 Масштаб обмежень

Загалом Канада вже запровадила санкції проти понад 600 суден, які беруть участь у перевезенні товарів на користь росії.

Нагадаємо, наприкінці лютого Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, який включає 449 броньованих автомобілів. Також Оттава планує продовжити підготовку українських військових щонайменше до 2029 року.

