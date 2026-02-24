Вівторок, 24 Лютого, 2026
Канада посилює підтримку України у четверті роковини війни

Денис Молотов
Канада посилює підтримку України у четверті роковини війни
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У четверті роковини повномасштабного вторгнення росії Канада підтвердила непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Про це повідомило Міністерство оборони Канади.

Йдеться про продовження програма UNIFIER ще на три роки — до 2029-го. У межах місії канадські Збройні сили й надалі навчатимуть українських військових та підвищуватимуть їхні спроможності. Також передбачено збільшення чисельності персоналу операції для більшої гнучкості та адаптації до потреб України.

Крім того, Оттава виділяє 2 млрд доларів військової допомоги на 2026–2027 роки. Пакет включає постачання понад 400 броньованих машин, серед яких 66 легких бронеавтомобілів і 383 Senator.

Водночас міністерка закордонних справ Аніта Ананд оголосила про додатковий внесок у 20 млн доларів до Українського енергетичного фонду. Кошти спрямують на ремонт і відновлення критичної енергетичної інфраструктури після російських ударів.

Канада також посилює санкційний тиск на рф.

Нові обмеження стосуватимуться 21 фізичної особи, 53 компаній і 100 суден так званого «тіньового флоту». Окрім цього, країна знижує граничну ціну (ціновий ліміт) на російську нафту з 47,60 до 44,10 долара за барель.

📊 З 24 лютого 2022 року Канада надала Україні понад 25,5 млрд доларів допомоги, з яких 8,5 млрд — військова підтримка. За час дії програма UNIFIER канадські інструктори підготували понад 47 тисяч українських військових, з них близько 13 тисяч — після початку повномасштабної війни.

Міністр оборони Девід Макґінті наголосив, що додаткова допомога та продовження місії демонструють «непохитну відданість Канади боротьбі України за свободу та захист суверенітету».

📢 Своєю чергою Ананд підкреслила: «росія має бути притягнута до відповідальності за завдані збитки, руйнування та втрати внаслідок невиправданої агресії».

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Марк Карні оголосив про виділення додаткової економічної допомоги Україні.

👉 Також стало відомо, що Україна отримає нову енергетичну підтримку від ЄС100 млн євро на термінові потреби та понад 900 млн євро у межах підготовки до наступної зими.

